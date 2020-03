Cadu Cortez, narrador do DAZN, morre aos 40 anos

Narrador do DAZN passou mal nesta madrugada e morreu vítima de uma parada cardíaca

O esporte brasileiro começou o dia com uma notícia triste. Morreu nesta terça-feira Carlos Eduardo Sica Cortez, conhecido como Cadu Cortez, narrador do DAZN. Cortez passou mal em um voo para o e foi levado para um hospital de Guarulhos, onde sofreu uma parada cardíaca. Ele estava sob cuidados médicos quando teve outras paradas cardíacas.

Cadu Cortez tinha 40 anos e estava no time de talentos do DAZN. Antes, tinha passado por emissoras como Fox Sports, SBT e Cultura. O DAZN emitiu uma nota oficial de pesar:

"Estamos profundamente entristecidos com a morte prematura de Cadu Cortez, um narrador talentoso, respeitado e querido por todos nós.

Hoje marca um dia muito triste para o DAZN e o mundo do esporte. Cadu foi um profissional vibrante, cuja personalidade vivaz nos entreteve em diversos momentos. Sempre nos lembraremos dele pelo dinamismo e pela paixão que ele nutria pelo esporte. Ele sem dúvida fará muita falta. Estendemos nossos pensamentos e apoio à família e aos amigos do Cadu, nesse momento de despedida e tristeza."

O velório e o enterro de Cadu Cortez serão nesta terça-feira, em .

Nas redes sociais, diversos profissionais lamentaram a morte de Cadu e prestaram homenagens.

Que loucura a triste notícia da morte do Cadu Cortez. Inacreditável. Passamos o fim de semana inteiro juntos, trabalhando, conversando sobre tanta coisa, dando risada... E agora chega essa porrada. Muita força pra todo mundo. — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) March 3, 2020

Deus do céu, a vida segue pregando peças inaceitáveis. Querido Bugu, Cadu Cortez, amigo desde a faculdade, tantos trabalhos juntos, tantas histórias, 1x0 contra mim no tênis, revanche marcada para esta semana...Não pode ser, meu Pai. Que dor, que tristeza. Por que tão cedo? 🙏😔 — FERNANDO (@_FNARDINI) March 3, 2020

Grande Cadu Cortez! Puta merda. Não consigo acreditar. Cê loko. 😢 — insta: AndreHenning75 (@AndreHenning) March 3, 2020

Triste começar o dia com a notícia da morte prematura do colega Cadu Cortez. Que seus familiares, amigos e companheiros de trabalho tenham a serenidade necessária para lidar com a perda. Descanse em paz — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 3, 2020

Cadu Cortez era um companheiro com o qual “conversava” por aqui. Sua morte aos 40 anos choca demais, principalmente ante as palavras de tantos companheiros que o conheciam melhor. E ainda desperdiçamos precioso tempo aqui e fora das redes sociais com tanta imbecilidade e imbecís — Mauro Cezar (@maurocezar) March 3, 2020

Acordar com uma cacetada dessas na cabeça não é fácil! Cadu Cortez era jovem, talentoso, positivo, ótimo profissional e amigo! Inacreditável que tenha partido tão jovem e tão cheio de planos e projetos. Não há palavras para descrever minha tristeza! Que Deus o receba, Cadu! 🙏🏼😥 pic.twitter.com/wP0VqeY418 — Silva Junior (@silvajunior) March 3, 2020

Nesse dia da foto vc atravessou de moto a cidade alagada pra me dar um abraço. Cadu Cortez nos deixou hj depois de sofrer um infarto fulminante. Tava feliz, cheio de planos e narrando mais do que nunca! Não sei nem dizer o tamanho da falta q vc vai fazer, meu amigo. Vá em paz! pic.twitter.com/e735j8YxAa — Lara Mota (@laramota) March 3, 2020

Que tristeza a partida precoce do @caducortez, ex-companheiro no FoxSports. Sujeito leve, doce, gostava de música... Ainda outro dia conversávamos sobre as dificuldades da profissão e necessidade de seguir em frente. O que é a vida? Abração aos meus colegas que também sofrem... — Gustavo Villani (@gustavovillani) March 3, 2020

A vida é breve demais.

Amem e se permitam ser amados!@caducortez, amigo querido, hoje ninguém conseguiu “chutar o zero do placar”!



Descansa em paz, meu velho. Vai fazer uma falta danada.



🙏😢 pic.twitter.com/u0y3RgOtcq — Gustavo Fogaça Guffo (@pitacodoguffo) March 3, 2020

Perdemos o Cadu. Narrador completo, tava voando, narrando em inglês até. Bom amigo, bom cantor, pai. Foi o cara que me segurou em SP em um momento difícil. Infelizmente, não teve nada que eu pudesse fazer pra segurar ele por aqui mais tempo. Descansa em paz, irmão @caducortez https://t.co/qyGT1EoDDd — Napoleão de Almeida - Instagram: @napoalmeida (@napoalmeida) March 3, 2020