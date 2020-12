Cádiz x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Encontro é válido pela 12ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Cádiz recebe o neste sábado (5), no estádio Ramón de Carranza, a partir das 17h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo na ESPN . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cádiz x Barcelona DATA Sábado, 5 de dezembro de 2020 LOCAL Ramón de Carranza - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, a partir das 17h (de Brasília). Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na frente do rival na tabela, o Cádiz que seguir com a boa campanha na e deve contar com o retorno de Negredo ao time titular. Já Fernandez e Lozano são dúvidas, enquanto Juan Cala e Jose Mari estão fora do duelo.

Mais times

Já o Barcelona vem de goleadas nas últimas partidas e quer o triunfo para se aproximar dos rivais na ponta da tabela. Umtiti, Araujo, Piqué, Sergi Roberto e Ansu Fati, lesionados, continuam fora da equipe. Descansado, Messi iniciará o jogo entre os 11 dos culés.

Provável escalação do Cádiz: Ledesma; Carcelen, Mauro, Fali, Espino; Garrido, Alex, Jonsson; Perea, Negredo, Sanchez.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Dembele, Messi, Coutinho; Griezmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CÁDIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Elche 1 x 1 Cádiz La Liga 28 de novembro de 2020 Cádiz 0 x 1 La Liga 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cádiz La Liga 14 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Cádiz x La Liga 20 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Feréncvaros 0 x 3 Barcelona 2 de dezembro de 2020 Barcelona 4 x 0 Osasuna La Liga 29 de novembro de 2020

Próximas partidas