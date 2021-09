Cádiz x Barcelona: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quinta-feira (23), pela sexta rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se recuperar na La Liga, o Barcelona visita o Cádiz, nesta quinta-feira (23), no estádio Nuevo Mirandilla, à partir das 17h (de Brasília), pela sexta rodada da competição . A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cádiz x Barcelona DATA Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 LOCAL Nuevo Mirandilla, Cádiz - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Cádiz quer surpreender o Barça em seus domínios (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira (23). Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CÁDIZ

Na 13ª colocação , o Cádiz tem cinco pontos em cinco jogos e vai se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. Por isso, vencer o Barcelona em seus domínios acaba se tornando fundamental para as ambições da equipe na temporada.

Garrido e Cala seguem de fora, lesionados, enquanto Akapo e Perea estão recuperados e à disposição do treinador Álvaro Cervera. Da mesma forma, Juan Cala também retorna após suspensão.

Provável escalação do Cádiz: Ledesma; Espino, Haroyan, Chust e Iza; Fali, Jonson e Fernández; Lozano, Sobrino e Sánchez.

BARCELONA

Com um jogo a menos do que os rivais, o Barcelona está na sétima colocação na tabela, com oito pontos, mas quer logo se aproximar dos líderes - o Real Madrid tem 13 pontos. Assim, quer vencer o Cádiz, da parte inferior da tabela, para pontuar rapidamente.

Os culés seguem com longa lista de lesionados: Pedri, Alba, Braithwaite, Aguero, Baldé e Dembelé. Ansu Fati pode ser novidade: o jovem está na reta final de recuperação e a torcida já começa a imaginar o retorno do atacante no time titular. Gavi, que deu a assistência para Ronald Araújo no jogo contra o Granada , pode ganhar espaço entre os titulares.

Working out to come back as soon as possible ✅ pic.twitter.com/mef4xUeCmf — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2021

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué e Sergi Roberto; Gavi, Busquets e De Jong; Demir, Luuk de Jong e Depay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CÁDIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 2 Real Sociedad La Liga 12 de setembro de 2021 Celta de Vigo 1 x 2 Cádiz La Liga 17 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Cádiz La Liga 26 de setembro de 2021 13h30 (de Brasília) Cádiz x Valencia La Liga 2 de outubrode 2021 13h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique Liga dos Campeões 14 de setembro de 2021 Barcelona 1 x 1 Granada La Liga 20 de setembro de 2021

Próximas partidas