Cádiz x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Barça entra em campo neste sábado (10) de olho na liderança do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona visita o Cádiz na tarde deste sábado (10), no estádio Nuevo Mirandilla, às 13h30 (de Brasília), pela quinta rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Lanterna do campeonato ainda sem pontuar, o Cádiz sabe que terá uma parada dura pela frente, mas promete dificultar a vida do poderoso rival. Garrido e Alcaraz, machucados, são as baixas no time mandante.

Do outro lado, o Barcelona, mesmo tendo difícil duelo no meio da próxima semana contra o Bayern de Munique pela Champions League, deve mandar a campo o que tiver de melhor, mas dosando o tempo de suas peças. O Barça é o vice-líder do Espanhol, com 10 pontos, e deve relacionar os recém-chegados, Marcos Alonso e Bellerín.

Escalações:

Escalação do provável CÁDIZ: Ledesma; Zaldua, Hernandez, Chust, Espino; Alarcon, Alex, Blanco; Sobrino, Perez, Alejo.

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Kounde, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Desfalques

CÁDIZ

Jon Ander Garrido e Ruben Alcaraz, machucados, desfalcam o time mandante.

BARCELONA

O Barça não possui desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: estádio Nuevo Mirandilla, Cádiz - ESP.