Cadê os testes? Tite 'segura' Brasil titular e mexe pouco contra a Colômbia

A primeira mudança aconteceu apenas a dez minutos do apito final, em Miami

Tite muito provavelmente estava gostando do que viu nos gramados do Hard Rock Stadium, em Miami, no amistoso contra a . Afinal de contas, o treinador nunca havia demorado tanto tempo para efetuar uma substituição desde que assumiu o .

O onze inicial se manteve até o minuto 80, já na reta final do segundo tempo, quando Bruno Henrique entrou na vaga de Bruno Henrique. Logo depois, Lucas Paquetá entrou no lugar de Roberto Firmino e Richarlison foi substituído por David Neres.

Na altura em que efetuou suas mudanças, a seleção brasileira já havia chegado ao empate por 2 a 2, resultado que prevaleceu até o fim.Vale destacar que Tite poderia ter feito até seis mudanças.