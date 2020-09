Cada vez mais perto do Internacional, Taison já conversa até com Coudet

Atacante brasileiro deixou claro que não quer continuar na Ucrânia e não hesitou em falar que quer retornar ao Beira-Rio

O atacante brasileiro Taison parece cada dia mais próximo de um retorno ao , time que o revelou. Em entrevista ao programa Talk Show, o jogador disse abertamente que procura um retorno à capital gaúcha, um verdadeiro "final feliz" para sua carreira.

"Vai ter final feliz, sim. Já falei pro que não vou fazer parte do grupo no ano que vem, meu contrato acaba em maio e junho do ano que vem. O clube que tem minha palavra é o Inter. Posso assinar um pré-contrato em dezembro, vou sentar e conversar com Inter", declarou Taison em referência ao retorno ao .

Taison deixou o em agosto de 2010, quando assinou com o Metalist, da . Três anos depois ele se transferiu para o rival, e está lá até hoje. Com 32 anos, Taison já começa a ver o fim da carreira mais próximo. Mas um dos principais motivos para deixar a Ucrânia diz respeito ao racismo que sofreu nos últimos tempos dentro dos estádios.

O atacante revelou ao canal Desimpedidos, que já mantêm uma relação de amizade e rotina de conversas com o técnico do Inter, Eduardo Coudet.

"A gente conversa diariamente, ele manda mensagem, eu mando mensagem para ele", disse Taison.

O atacante, porém, não demonstra querer vir "passear" no futebol brasileiro. Ele disse que quer levar ao Inter toda a experiência adquirida na Ucrânia, especialmente com os jovens da base.

"Nunca achei que seria um líder, mas a Ucrânia me deu isso. Eu fui eleito melhor jogador do campeonato, melhor da temporada, ganhei uma experiência danada. Quero voltar para o Inter e levar o que eu aprendi aqui, para os meninos que estão subindo, é legal este tipo de exemplo, quero levar isso de volta", falou o jogador.