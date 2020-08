Cada vez mais longe do Barcelona, Vidal 'cava' uma vaga na Juventus de Pirlo

Meio-campista chileno admitiu que ficaria "feliz" com uma proposta de retorno ao time que defendeu entre 2011 e 2015

O futuro de Arturo Vidal parece cada dia mais longe do . Aos 33 anos, o meio-campista chileno não hesitou em dizer que ficaria feliz se o seu antigo companheiro de clube e agora treinador Andrea Pirlo o chamasse para jogar na .

"Pirlo foi incrível quando jogava, imagine agora como treinador. Se ele ou a Juventus me ligarem eu vou ficar feliz. Se acontecer, aconteceu. Eu tenho um grande afeito pela Juventus e pelo Andrea", declarou Vidal em uma entrevista no canal de Daniel Habif, no YouTube.

Arturo Vidal chegou à Juventus em 2011 após quatro anos no . Em Turim, o jogador conquistou sete títulos, sendo quatro vezes vencedor do Campeonato Italiano.

Depois de uma passagem pelo de Munique, Vidal desembarcou em Barcelona em agosto de 2018. Ele nunca conseguiu se firmar no clube catalão e flertou com a saída em diversos momentos.

Agora, com contrato válido até junho de 2021, é possível que o Barcelona tente vendê-lo para tentar lucrar alguma coisa, para impedi-lo de sair de graça no meio do ano que vem. A Juventus é um destino possível, embora as contratações de Arthur e Weston McKennie indiquem que o setor do meio de campo está inchado, levando em conta que Sarri também contratou vários meias antes do início da temporada passada.

Também já chegando aos últimos anos de sua carreira, Vidal deve tentar buscar vínculos mais longos e que proporcionem a ele a oportunidade de se aposentar na equipe. Dificilmente ele permanecerá no Barça, isso até mesmo pelas características do novo treinador Ronald Koeman, que vê como importante uma reformulação de elenco no clube catalão.