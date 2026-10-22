Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084456650.jpgMiddle East Images
Traduzido por

"Cada um que se avalie": o Al Ahly aplica punições em dobro aos seus jogadores após a partida contra o Al Qanah

Al Ahly x Olympic El Qanah FC
Al Ahly
Olympic El Qanah FC
Premier League
Egito

"O Al Ahly não vai depender de nenhum jogador"

  O Al Ahly emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira, no qual anunciou a aplicação de punições aos jogadores do time principal, após o empate com o Al Qanah.

O Al Ahly escapou da derrota diante do Al Qanah, na partida que reuniu as duas equipes ontem, quarta-feira, pelo Campeonato Egípcio, quando estava perdendo até os 90+3 minutos, antes de o marroquino Ashraf Dari marcar o gol do empate por 3 a 3.


O Al Ahly afirmou em comunicado oficial nesta quinta-feira: "O capitão Wael Gomaa, diretor de futebol, decidiu aplicar punições financeiras dobradas aos jogadores após a partida de ontem".


E acrescentou: "Wael Gomaa realizou uma longa reunião com o elenco na manhã de hoje, na presença do diretor técnico Hossein Amotta, e colocou os pingos nos is a respeito de muitos jogadores terem se apresentado abaixo do seu nível técnico e físico por razões desconhecidas".

E concluiu: "Wael Gomaa enfatizou que o próximo período não admite negligência de nenhum elemento, e que cada um precisa revisar o que está entregando, e que o Al Ahly não vai depender de nenhum jogador".



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google