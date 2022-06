Cachorro no campo? Girona quer levar pets ao estádio na Espanha

Amigos de quatro patas podem estar a caminho do time catalão após parceria com um patrocinador focado em animais de estimação para a nova temporada

O recém-promovido time da La Liga, o Girona, está realizando um estudo sobre se seria viável que os cães participem de suas partidas ao lado de torcedores.

O time catalão selou o retorno ao primeiro escalão na temporada passada depois de terminar em sexto na Segunda Divisão e embarcar em uma impressionante corrida pelos play-offs para conquistar uma vaga de volta à alta tabela do futebol espanhol.

Agora, após um acordo de patrocínio com a marca de alimentos e cuidados para animais de estimação Gosbi para a próxima campanha, o CEO do clube, Nacho Mas-Baga, estabeleceu planos para que eles se tornem o primeiro time "amigo dos animais" do mundo.

"Há uma série de regulamentos estaduais sobre como acessar um estádio de futebol", disse Mas-Baga ao Marca.

"Mas está sendo estudado se é possível acomodar [cães] em um espaço específico do estádio.

"Para que haja lugar para todos e o estádio seja um espaço familiar e pensado, também, a partir do respeito animal."

Por que Girona está analisando o atendimento de animais?

Grande parte do impulso por trás da pesquisa amiga dos animais de estimação de Girona vem após a parceria com Gosbi como seu novo patrocinador para a temporada 2022-23, com a parceria destinada a fornecer mais do que mera remuneração.

"Não é uma mensagem puramente comercial", acrescentou Mas-Baga. “Vai mais longe. Eles nos ajudam a passar uma mensagem para conscientizar a sociedade sobre o respeito aos animais."

"É um patrocínio que vai muito além de colocar sua marca e seu logotipo na camisa do Girona."