"Cachorro Louco": Biografia conta como Gravesen quebrou dente de Ronaldo no Real

Meia dinamarquês revela histórias surpreendentes durante o seu tempo de jogador

Thomas Gravesen é descrito como "uma granada sem pino", apesar de não ter deixado uma grande marca nos gramados. No entanto, longe dele, o meia foi uma verdadeira estrela midiática, como prova a sua nova biografia intitulada "Cão Louco".

O 'Daily Mail' resumiu algumas das melhores histórias do dinamarquês, que revelou ter quebrado um dente de Ronaldo, durante o seu período no Real Madrid.

Sempre muito dedicado nos treinamentos e jogos, Gravesen dava tudo o que tinha, mas por vezes exagerava. Tanto que num treino dos merengues disputou uma bola com o atacante brasileiro e decidiu atirar o Fenômeno pelo ar. Na queda, Ronaldo partiu um dente, surpreendendo os dirigentes do clube merengue.



Foto: Getty Images

Outra história bastante curiosa envolve Gravesen e Rooney no Everton. O dinamarquês vinha perdendo espaço na equipe, enquanto o inglês se destacava. No embate, os jogadores tiveram um duelo explosivo, de acordo com o então técnico David Moyes.



"Foi num velho pavilhão com uns 50 metros de comprimento. O Thomas e o Wayne estavam disparando fogos de artifício um contra o outro. Tinham grandes foguetes cheios de pólvora, e disparavam na direção um do outro", recordou.

Conhecido por seu estilo de jogo viril, Thomas Gravesen se aposentou em 2009, aos 32 anos, mais de 70 participações com a camisa da seleção da Dinamarca.