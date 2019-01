Cáceres confirma contato do Flamengo e escreve mensagem para os torcedores

O uruguaio, atualmente na Lazio, da Itália, se manifestou em relação aos pedidos para defender o Rubro-Negro

O Flamengo tentou, sem sucesso, contratar Dedé e Miranda para ter em seu elenco um zagueiro de experiência comprovada no mais alto nível do jogo. E agora a bola da vez é o uruguaio Martín Cáceres, de 31 anos e que atualmente defende a Lazio.

Em entrevista ao site Torcedores.com, o jogador – com passagens pela sua seleção e equipes como Barcelona, Juventus e Sevilla dentre outros – confirmou ter entrado em conversas com a diretoria rubro-negra.

“Entraram em contato comigo, porém, até o momento, não acertamos nada. Mas seguimos conversando", afirmou.

Nas redes sociais, o uruguaio já começou a ver a paixão da torcida do Fla, que inundou a sua conta de Instagram com pedidos para que ele aceite a proposta de vestir a camisa do clube da Gávea. E Cáceres respondeu aos rubro-negros, através do ‘Stories’ da rede social.

“Obrigado pelo amor e pelas milhares de mensagens das pessoas”, escreveu acima de dois ícones representando as cores do Flamengo e outro que dá a entender a vontade para um bom desfecho.