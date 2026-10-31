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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Caçador de gigantes: Brighton fulmina o City e esquenta o duelo entre Liverpool e Arsenal

Manchester City x Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
Arsenal
England
Tunísia
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O Manchester City foi derrotado, em casa e diante de sua torcida, pelo visitante Brighton, por um a zero, na noite de sábado, no estádio Etihad, pela nona rodada da Premier League.

O único gol da partida foi marcado pelo jogador sueco de origem tunisiana, Yasin Ayari, aos 11 minutos.

Os jogadores do Manchester City não conseguiram quebrar a solidez da defesa do Brighton ao longo dos 90 minutos, e assim o City perdeu sua segunda partida consecutiva na Premier League.

Por outro lado, o Brighton conseguiu sua vingança contra o Manchester City, que eliminou o clube da Copa da Liga Inglesa na última quarta-feira, nos pênaltis por 4 a 3.

O Manchester City estacionou nos 21 pontos na liderança da Premier League e passou a correr o risco de perder a primeira colocação para o Arsenal, que tem o mesmo número de pontos e se prepara para enfrentar o Liverpool amanhã, domingo.

Já o Brighton subiu para 19 pontos, na terceira colocação da tabela da Premier League.

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