O Manchester City foi derrotado, em casa e diante de sua torcida, pelo visitante Brighton, por um a zero, na noite de sábado, no estádio Etihad, pela nona rodada da Premier League.
O único gol da partida foi marcado pelo jogador sueco de origem tunisiana, Yasin Ayari, aos 11 minutos.
Os jogadores do Manchester City não conseguiram quebrar a solidez da defesa do Brighton ao longo dos 90 minutos, e assim o City perdeu sua segunda partida consecutiva na Premier League.
Por outro lado, o Brighton conseguiu sua vingança contra o Manchester City, que eliminou o clube da Copa da Liga Inglesa na última quarta-feira, nos pênaltis por 4 a 3.
O Manchester City estacionou nos 21 pontos na liderança da Premier League e passou a correr o risco de perder a primeira colocação para o Arsenal, que tem o mesmo número de pontos e se prepara para enfrentar o Liverpool amanhã, domingo.
Já o Brighton subiu para 19 pontos, na terceira colocação da tabela da Premier League.