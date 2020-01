Cacá no Athletico? Saída de Marí provoca efeito dominó no mercado de zagueiros

A jovem revelação do Cruzeiro está na mira do Furacão, que por sua vez busca um substituto para Léo Pereira... negociado com o Flamengo

A venda do espanhol Pablo Marí, do para o , causou um efeito dominó no futebol brasileiro.

Para liberar o zagueiro para a equipe inglesa, o condicionou a liberação de Marí ao acerto com Léo Pereira, do -PR, para não ficar desguarnecido na posição.

O negócio aconteceu: o Fla pagou 7 milhões de euros ao Athletico para ter Léo Pereira e Pablo Marí já vestiu a camisa do Arsenal – chegando por empréstimo com opção de compra em definitivo.

📸 Want to see more photos of @PabloMV5 in his new colours?



👇 We've got a full gallery for you right here — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

Mas a continuação deste efeito dominó agora se faz presente no Athletico, que corre atrás de um substituto para o seu antigo titular na zaga e volta a apontar a mira para Cacá, destaque de apenas 20 anos que pertence ao .

No último mês de dezembro o Furacão havia oferecido 2 milhões de euros por 50% dos direitos de Cacá. A oferta foi recusada, mas de acordo com o UOL os clubes voltaram a conversar sobre a situação. Valores ainda não foram postos à mesa, mas vale destacar que o Cruzeiro, em grave crise financeira especialmente após o rebaixamento à , não tem feito muita resistência em relação a negociações que possam lhe render algum dinheiro.

Quem é Cacá?

Apesar de jovem, o zagueiro de 1,85m precisou mostrar serviço em 2019 após as lesões dos titulares Dedé e Léo. No Brasileirão, fez 20 jogos e chegou a marcar um gol. Em meio à péssima campanha da , se destacou nas roubadas de bola. Segundo dados da Opta Sports, na comparação com os outros defensores do time, o jovem teve o melhor aproveitamento nas tentativas de desarme: 82.35% de sucesso considerando os atletas com mais de dez jogos no certame.