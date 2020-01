Cabofriense x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Tricolor estreia no Campeonato Carioca neste domingo (19), às 19h (de Brasília)

O estreia na temporada 2020 indo visitar o , neste domingo (19), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere. Para quem não conseguir assistir, a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real (acompanhe clicando AQUI!).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cabofriense x Fluminense DATA Sábado, 18 de janeiro de 2020 LOCAL Bacaxá - Cabo Frio, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Fluminense no Maracanã / Foto: Getty Images

O duelo terá tranmissão do SporTV na TV paga e do Premiere no pay-per-view. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em sua estreia como treinador do Fluminense, Odair Hellmann já conta com problemas para escalar o seu considerado ideal.

São vários os desfalques para a estreia do : Henrique, Egídio, Yago Felipe e o peruano Fernando Pacheco, reforços para esta temporada, não estão regularizado. Nino está na seleção pré-olímpica e o trio de ataque Marcos Paulo, Evanílson e Caio Paulista está fora com problemas físicos.

Por outro lado, é provável que Hudson faça a sua estreia como jogador do Fluminense diante da equipe da região dos lagos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Orinho; Yuri, Hudson e Nenê; Miguel (Pablo Dyego) ,Lucas Barcellos e Felippe Cardoso.

Provável escalação do Cabofriense: ​George; Marrone, Igor, Anderson Penna e Ronan; Léo Aquino, Kaká Mendes, Rafael Pernão e Nick (Pedrinho); Abner e Max.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CABOFRIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Cabofriense 22 de janeiro 16h (de Brasília) Cabofriense x Campeonato Carioca 25 de janeiro 16h (de Brasília)

FLUMINENSE