Cabo Verde x Arábia Saudita – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - H Houston Stadium

A partida entre Cabo Verde e Arábia Saudita terá início no dia 26 de junho de 2026, às 20h (horário da costa leste dos EUA).

Contexto da partida

O conto de fadas de Cabo Verde continuou quando os estreantes no torneio conseguiram um empate em 2 a 2 contra o Uruguai, após um empate em 0 a 0 com uma das favoritas antes do torneio, a Espanha. São duas vitórias realmente importantes para a nação insular, cuja população é estimada em 525.000 habitantes. O goleiro Vozinha, de 40 anos, fez uma exibição impressionante contra a Espanha, realizando sete defesas, mas o Uruguai marcou com os únicos dois chutes a gol que conseguiu.

A Arábia Saudita ocupa a última posição do grupo com um ponto conquistado no empate em 1 a 1 com o Uruguai. Em seguida, perdeu por 4 a 0 para a Espanha. Cabo Verde sabe que mais um ponto será suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final se a Espanha vencer o Uruguai na outra partida, e uma vitória contra os sauditas garantirá a classificação independentemente do que acontecer nas outras partidas. A história está ao alcance de uma equipe que conquistou os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo.

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Principais jogadores e técnico de Cabo Verde

O atacante Dailon Livramento se destacou com quatro gols nas eliminatórias, incluindo gols decisivos contra Angola e Camarões, terminando como artilheiro ex aequo do grupo. Cabo Verde está sob o comando do ex-capitão Pedro Leitão Brito, carinhosamente conhecido como Bubista. Ele está no comando desde 2020 e contará com uma organização defensiva disciplinada para que sua equipe possa causar uma ou duas surpresas nas Américas. O experiente goleiro Vozinha, do Chaves, provou seu valor contra a Espanha na primeira rodada, vendo o número de seguidores no Instagram disparar de 40 mil para mais de 15 milhões em questão de dias.

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Principais jogadores e técnico da Arábia Saudita

O experiente capitão Salem Al-Dawsari foi o herói daquela vitória memorável sobre a Argentina em 2022. O duas vezes Jogador do Ano da Ásia continua sendo o eixo central desta equipe, com sua qualidade técnica pela ala esquerda. O meio-campista Musab Al-Juwayr, de 22 anos, do Al Qadsiah, comandará o meio-campo. O lateral-direito do Lens, Saud Abdulhamid, é o único jogador da seleção saudita que atua em clube fora do país. Os sauditas estão sob o comando do técnico grego Georgios Donis, que assinou contrato válido até julho de 2027 e assumiu o cargo apenas dois meses antes do torneio.

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Provável escalação de Cabo Verde

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Provável escalação da Arábia Saudita

Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Seleção de 26 jogadores de Cabo Verde

Goleiros: Vozinha (Chaves), Márcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensores: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Meio-campistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Atacantes: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir).

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Seleção da Arábia Saudita com 26 jogadores

Goleiros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defensores: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, emprestado pela Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Meio-campistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Atacantes: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Notícias das equipes e escalações

O técnico de Cabo Verde, Bubista, não informou sobre lesões ou suspensões antes da partida, e nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Considerando o desempenho de sua equipe na fase de grupos, espera-se que Bubista escale um time semelhante ao que empatou com o Uruguai e segurou a Espanha. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da Arábia Saudita, Georgios Donis, também não confirmou a escalação nem relatou novas lesões. A equipe precisará se recompor rapidamente após a goleada sofrida contra a Espanha, e Donis buscará uma reação de seus jogadores. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Cabo Verde tem sido uma das seleções mais consistentes da fase de grupos, somando dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 com o Uruguai, em 21 de junho, partida na qual a equipe conseguiu recuperar-se de uma desvantagem inicial para garantir um ponto. Antes disso, empatou sem gols com a Espanha na estreia na Copa do Mundo, em 15 de junho. Nos amistosos pré-torneio, venceu as Bermudas por 3 a 0 e a Sérvia por 3 a 0, além de empatar em 1 a 1 com a Finlândia. Nessas cinco partidas, Cabo Verde marcou nove gols e sofreu três, com duas partidas consecutivas sem sofrer gols contra a Espanha e o Senegal, o que destaca sua organização defensiva.

O histórico recente da Arábia Saudita não é nada animador. Em suas últimas cinco partidas, a equipe obteve uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para a Espanha em 21 de junho, sua maior derrota na fase de grupos. A equipe empatou em 1 a 1 com o Uruguai em sua estreia na Copa do Mundo e venceu Porto Rico por 3 a 0 em um amistoso pré-torneio. As derrotas para a Espanha e o Equador, somadas ao empate contra o Senegal, resultam em um total de quatro gols marcados e sete sofridos ao longo da sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Cabo Verde e a Arábia Saudita não têm confrontos diretos registrados no conjunto de dados fornecido. Este confronto da fase de grupos da Copa do Mundo em Houston será o primeiro entre as duas nações.

Classificação

No Grupo H, Cabo Verde ocupa a terceira posição e a Arábia Saudita, a quarta, antes da última rodada de partidas.