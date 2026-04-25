O Al-Ahli conquistou no sábado a AFC Champions League, a versão asiática da Liga dos Campeões da UEFA. A equipe da Arábia Saudita marcou o gol da vitória na prorrogação, apesar de já estar jogando com dez jogadores há algum tempo. O placar final foi de 1 a 0.

Aos 68 minutos, a situação ficou tensa, com o placar em 0 a 0. Tete Yengi e Zakaria Al Hawsawi entraram em confronto, e este último perdeu o controle.

Os jogadores ficaram frente a frente, e então Al Hawsawi — que é bem mais baixo que Yengi — deu uma forte cabeçada no australiano. O jogador do Machida levou a mão ao rosto imediatamente e caiu no chão.

O árbitro não hesitou nem por um momento e mostrou um cartão vermelho direto ao lateral-esquerdo. Al Hawsawi ainda protestou, mas em vão. Sua equipe teve que passar os últimos vinte minutos com um jogador a menos. Os torcedores do atual campeão ficaram de cabelos em pé e viram que sua equipe enfrentava uma tarefa difícil.

Yengi, que viu seu comportamento provocador ser recompensado, permaneceu no chão por um bom tempo, enquanto torcedores do Al-Ahli o atingiam com copos e outros objetos. Os jogadores de ambas as equipes tiveram que acalmar os torcedores, enquanto Yengi recebia atendimento médico. O meio-campista sangrava bastante, mas conseguiu continuar em campo após alguns minutos.

No fim das contas, o cartão vermelho não foi fatal para o clube da Arábia Saudita. Na prorrogação, Firas Al Buraikan conseguiu marcar o gol da vitória após uma jogada perigosa na área.

Com essa vitória, o Al-Ahli defende o título. Também na temporada 2024/25, o clube venceu o torneio, após derrotar o japonês Kawasaki Frontale por 2 a 0.