Caballero: da Copa do Mundo a "treinar" o goleiro mais caro do mundo no Chelsea

O argentino comentou sobre sua situação no clube inglês e como o trabalho diário tem ajudado o elenco nos bastidores

Willy Caballero viveu uma temporada de extremos, tanto com a seleção da quanto com o . A titularidade com a camisa albiceleste parecia incontestável, mas a atuação irregular contra a custou não apenas o resultado da partida, mas seu posto na equipe.

No Stamford Bridge, a chegada de Kepa Arrizabalaga, contratado junto ao por 71.6 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões), cifra recorde para a posição, confirmou seu status como reserva. Mesmo assim, o argentino vê a situação de maneira positiva.

"Meu papel como segundo goleiro é de criar um bom ambiente de treino para Kepa, pois é ele quem entra em campo todos os jogos. Tento fazer com que ele alcance o melhor nível possível, mas que eu também esteja pronto no caso de acontecer algo. E também por eu não querer ficar na reserva. Para estar pronto sempre, precisamos ter essa competição ao longo da semana. E, por ser um jogador experiente, tenho que cuidar um pouco mais do que acontece nos bastidores. A temporada é longa e, quando aparece a má fase, preciso fazer com que os outros atletas estejam focados apenas no próximo jogo", descreveu o camisa 13.

E, justamente por ter entrado em campo apenas nove vezes contra 53 do espanhol, Caballero valoriza o trabalho diário com o atual titular como importante para o desempenho apresentado nas partidas.

"O nível de Kepa ao longo da temporada reflete a competição que temos nos treinos. A forma como trabalhamos ao longo do ano foi muito boa. A adaptação dele também foi fantástica, não apenas por ter jogado tantas vezes e muito bem, mas por ele já se sentir em casa. Ele já fala inglês muito bem, então creio que ele já esteja acostumado com o ambiente", acrescentou.

Willy renovou seu vínculo com o clube por mais um ano e deve seguir como "preparador" de Kepa no time do Stamford Bridge. E, com 37 anos, seu futuro passa longe do protagonismo que viveu até o fatídico erro na da .