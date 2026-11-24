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Serhou Guirassy está fora do BVB desde a vitória por 2 a 1 sobre o Betis Sevilla, na última rodada da Champions League, no início de novembro, por causa de uma lesão na coxa. Contra o Arsenal, o atacante volta a ser relacionado, mas não começa jogando.

No lugar de Guirassy, o técnico Niko Kovac aposta inicialmente na dupla de ataque formada por Maximilian Beier e Fabio Silva no norte de Londres. O BVB atua no 3-5-2, como tem feito na maior parte desta temporada. Sem a bola, a formação pode se transformar em um 5-3-2 ou até em um 5-4-1. Nesse caso, Silva seria o único atacante à frente.

Antes do apito inicial, Kovac explicou à Amazon Prime Video por que Guirassy começa no banco contra o campeão inglês e finalista da Champions League na temporada passada, apesar de já estar recuperado: "Não conseguimos treinar muito juntos na preparação para este jogo." Guirassy voltou a ser relacionado. "Se precisarmos dele, vou colocá-lo em campo. Caso contrário, gostaria até de poupá-lo", afirmou Kovac.

É possível que o melhor atacante do BVB dos últimos anos só volte a jogar na próxima partida da Bundesliga, contra o Bayer Leverkusen, no domingo. O Dortmund tentará, então, defender a liderança conquistada no domingo passado.

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Waldemar Anton, por sua vez, volta ao time titular contra o Arsenal. O zagueiro havia enfrentado problemas musculares durante a última pausa para jogos de seleções. No fim de semana passado, entrou no intervalo da partida fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach, no lugar de Joane Gadou. Agora, retorna aos 11 iniciais.

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Na Champions League, o BVB chega à visita ao Arsenal na 12ª posição após quatro jogos, com três vitórias e uma derrota. O Arsenal é o terceiro colocado, com um ponto a mais.

BVB contra o Arsenal na Champions League: as escalações antes do jogo

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Svensson; Beier, Silva