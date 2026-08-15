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BVB perto de uma contratação de impacto? Borussia Dortmund estaria na pole position por joia do Barça

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Barcelona
La Liga
H. Fort

Uma possível transferência do talento do Barça, Hector Fort, para o BVB parece se tornar cada vez mais provável.

Segundo Matteo Moretto, o Borussia Dortmund agora está na pole position na disputa pelo lateral-direito. Há apenas alguns dias, o jornalista espanhol especializado em transferências já havia falado, em um programa da Radio Marca, sobre um interesse de princípio dos aurinegros no jogador de 20 anos.

Embora Fort também desperte interesse na Premier League, entre outros mercados, o BVB é atualmente o favorito para fechar a contratação. As primeiras conversas também já aconteceram. Em Dortmund, o jovem espanhol poderia assumir a vaga de Yan Couto, que recentemente se juntou ao Como 1907 por empréstimo. A equipe surpresa da Itália ainda garantiu uma opção de compra de 20 milhões de euros pelo brasileiro.

Com isso, o técnico Niko Kovac conta neste momento apenas com Julian Ryerson como lateral-direito de origem. Waldemar Anton, Filippo Mane ou o lateral-esquerdo Daniel Svensson, por outro lado, representam apenas soluções emergenciais para a posição pelo lado direito, caso o treinador do BVB mantenha, como esperado, seu sistema com uma linha de três ou cinco defensores.

BVB: quanto custaria a transferência de Hector Fort?

A taxa de transferência por Fort seria provavelmente de 20 milhões de euros. Segundo a reportagem, também é possível um acordo por 10 milhões de euros, mas com 50% de participação em uma futura venda para o Blaugrana. Um empréstimo com opção de compra posterior também não está descartado.

Apesar das exigências dos catalães, uma contratação em definitivo não parece improvável diante dos acontecimentos mais recentes. Com a frustrada transferência de Said El Mala, o BVB poderia usar os 50 milhões de euros originalmente planejados para isso no reforço da profundidade do elenco. No momento, a principal alternativa ao jogador ofensivo do 1. FC Köln é Giannis Konstantelias, do PAOK Saloniki, que, ao que tudo indica, pode ser contratado por cerca de 25 milhões de euros. Assim, ainda haveria poder de compra suficiente para investir pesado em Fort.

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No entanto, Fort ainda é um nome relativamente pouco conhecido no futebol de elite europeu. Depois de ter recebido apenas participações curtas em Barcelona, ele passou a última temporada emprestado ao Elche. Apesar da concorrência significativamente menor, ele também não conseguiu ali a grande afirmação. No fim das contas, somou pouco mais de 600 minutos em campo, distribuídos por 17 partidas. Nelas, Fort contribuiu com três gols e duas assistências.

Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images


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