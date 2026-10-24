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BVB, rumor: dois grandes clubes vão avançar por Felix Nmecha já em janeiro?

O Borussia Dortmund precisa se preocupar com uma saída de Felix Nmecha, peça importante da equipe, no inverno europeu?

"É verdade que o Manchester United está interessado em Felix Nmecha", confirmou o especialista em transferências Gianluca Di Marzio em entrevista ao wettfreunde.net, ao falar do interesse do United, entre outros clubes, em Nmecha. Di Marzio ponderou, porém, que a indefinição sobre o futuro do comando técnico dos Red Devils precisa ser resolvida antes de qualquer tentativa concreta de contratar o jogador do BVB. O atual treinador, Michael Carrick, é criticado após um início de temporada ruim, e sua permanência no cargo está seriamente ameaçada. O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann está entre os nomes apontados como possíveis substitutos.

Além do United, o Liverpool e, sobretudo, o Newcastle United foram repetidamente associados a Nmecha nos últimos meses. Di Marzio cita agora também a Roma como um grande clube italiano interessado no jogador. "A Roma gosta muito dele e está tentando contratar um jogador para o ataque em janeiro. Depende do que ele próprio pretende fazer: se quer se transferir em janeiro ou prefere esperar até o verão para começar uma nova era", afirmou o especialista em transferências.

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De todo modo, tanto o United quanto a Roma avaliam as possibilidades de contratar Nmecha na próxima janela de transferências do inverno europeu. Ainda não se sabe, porém, se o BVB estaria disposto a liberar o meio-campista já em janeiro.

Afinal, Nmecha é uma peça central para o técnico Niko Kovac, e o contrato do jogador de 26 anos vai até 2030. Assim, os clubes interessados precisariam oferecer uma quantia enorme para ter alguma chance de convencer o Dortmund a vendê-lo. Para o próximo verão, o valor exigido seria, segundo informações, de cerca de 80 milhões de euros.

Nmecha chegou ao Dortmund em 2023, vindo do Wolfsburg por 30 milhões de euros. Nesta temporada, disputou até agora 11 partidas em todas as competições e marcou dois gols.

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BVB, notícia: Kovac espera conquistar um título com o Dortmund

Para o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac (55), o confronto com seu ex-clube Eintracht Frankfurt é sempre especial. Ele é sócio do Eintracht e viveu "bons momentos" com a equipe de Hessen, disse Kovac antes do jogo em casa pela Bundesliga no sábado (18h30, pelo Sky): "Mas também tivemos momentos muito bons aqui até agora." Ele afirmou que, junto com sua equipe, se identifica "totalmente com o BVB".

Kovac trabalhou no Eintracht de 2016 a 2018 e conquistou a Copa da Alemanha com o clube em 2018. Com o BVB, ele quer "também erguer alguma coisa. Para isso, precisamos trabalhar duro e vamos dar tudo de nós", disse Kovac.

Depois de três jogos seguidos fora de casa e um total de 11 mil quilômetros percorridos, Kovac está feliz por voltar a jogar em casa: "Precisamos nos recuperar rapidamente dessas viagens para voltar imediatamente ao mais alto nível." O BVB ocupa a segunda posição na Bundesliga, com 14 pontos, mas não passou de empates nas duas partidas mais recentes. (SID)

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BVB, notícia: Borussia Dortmund e Schalke 04 promovem juntos a doação de células-tronco

Uma parceria rara: os clubes da Bundesliga Borussia Dortmund e Schalke 04 deixaram a rivalidade de lado para atuar juntos contra o câncer de sangue. Sob o lema "Separados pelas cores, unidos pela causa", os dois clubes da região do Ruhr firmaram uma parceria com a Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD), com o objetivo de usar seu grande alcance para ampliar o número de potenciais doadores de células-tronco.

Já na rodada passada, o Schalke realizou, junto com a DSD, uma ação de tipagem no estádio durante o jogo em casa contra o FSV Mainz 05, na qual os torcedores puderam se cadastrar. O BVB fará o mesmo no sábado (18h30, pelo Sky), durante o jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt. O jogador do Dortmund Maximilian Beier também já fez sua parte na luta contra o câncer de sangue: ele se cadastrou como potencial doador no ano passado. (SID)

BVB, notícia: Niko Kovac atualiza situação do retorno de Konstantinos Karetsas

O meio-campista Konstantinos Karetsas não estará à disposição do Borussia Dortmund para a partida da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt, na noite de sábado.

"Ele não estará conosco amanhã", confirmou o técnico do BVB, Niko Kovac, na coletiva de imprensa de sexta-feira. Karetsas torceu o tornozelo em uma disputa de bola pouco depois de entrar em campo no empate por 0 a 0 com o Union Berlin, no último sábado, e sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo. "Num primeiro momento, esperávamos algo pior, depois de ver a reação dos companheiros dele", disse o diretor de futebol Lars Ricken, aliviado por a lesão ter sido menos grave do que se temia inicialmente.

Kovac não confirmou se Karetsas continuará fora após perder o jogo da Liga dos Campeões contra o Sabah FK (2 a 1) e a partida do campeonato contra o Frankfurt. Sobre uma possível participação do grego de 18 anos na partida da Copa da Alemanha contra o Werder Bremen, na terça-feira, Kovac afirmou que será preciso "ver, ainda não posso dizer nada sobre isso, porque também não vamos forçar ninguém a voltar em uma situação perigosa". Segundo ele, é "melhor ficar fora por mais um jogo do que talvez por um mês".

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