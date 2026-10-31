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BVB, notícias: Roy Makaay zomba de Bayern x Dortmund

Roy Makaay, ídolo do ataque do Bayern de Munique, deu uma leve alfinetada no próximo "clássico" entre o maior campeão alemão e o BVB.

Em entrevista ao Sport1, o holandês afirmou que "só conhece um clássico": o duelo entre Ajax e Feyenoord em seu país.

De fato, nos tempos em que Makaay atuava na Bundesliga (2003 a 2007), o confronto entre Bayern e BVB ainda não tinha a rivalidade esportiva de hoje. Naquela época, o Borussia Dortmund perambulava pelo meio da tabela e dificilmente representava um desafio para o time de Munique.

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O Bayern disputava o título alemão com outros clubes. "Na época em que eu jogava, não era tão grande quanto se tornou agora. Nossos grandes rivais eram o Schalke, o Hamburgo e o Werder Bremen", disse Makaay.

Schalke e Werder Bremen, sobretudo, deram trabalho ao Bayern repetidas vezes no início dos anos 2000. Enquanto o Schalke 04 ficou por pouco sem o título em 2001 e 2005, o Werder levou a taça para Bremen em 2004, sob o comando de Thomas Schaaf.

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BVB, notícias: Wolf-Christoph Fuss vê chances para o BVB

Sky-Comentarista Wolf-Christoph Fuss acredita que o BVB pode, sim, fazer frente ao Bayern de Munique no grande jogo de sábado à noite.

"Defensivamente, o time tem se mostrado extremamente sólido sob o comando de Niko Kovac", elogiou Fuss à ntv, ao comentar o desempenho do time aurinegro até aqui na temporada. "O Bayern terá trabalho diante de uma defesa muito compacta. Terá de conviver com a possibilidade de que qualquer erro seja punido.

O técnico Kovac "conseguiu estabelecer diretrizes claras em Dortmund, às quais todos sabem que podem se apegar. São coisas que dão segurança. Inclusive em Munique."

Na tabela, as duas equipes ocupam atualmente as primeiras posições da Bundesliga. Graças ao melhor saldo de gols, o Bayern está em primeiro lugar, mas o BVB pode ultrapassar o rival com uma vitória.

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BVB, rumor: Konstantinos Karetsas de volta ao elenco

O Borussia Dortmund deve viajar a Munique com o jogador de ataque Konstantinos Karetsas para o grande jogo de sábado à noite contra o Bayern de Munique. A informação é do Ruhr Nachrichten.

Segundo o jornal, o grego estava entre os 20 jogadores que viajaram de Dortmund para a capital da Baviera na noite de sexta-feira. O defensor Ramy Bensebaini (após cumprir suspensão por cartão vermelho) e o goleiro Alexander Meyer (após uma infecção semelhante à gripe) também devem voltar a integrar a delegação.

Karetsas sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo há cerca de duas semanas, no jogo da Bundesliga contra o Union Berlin. Inicialmente, o BVB temeu que ele ficasse afastado por mais tempo, mas a lesão acabou se revelando não tão grave.

Uma vaga entre os titulares para o jogador de 18 anos na Allianz Arena, porém, é pouco provável. Tudo indica que Karetsas começará no banco de reservas.

BVB, notícias: ex-jogador do Dortmund, Christian Pulisic renova com o Milan

O ex-jogador da Bundesliga Christian Pulisic (28) renovou seu contrato por um longo período com o Milan, um dos principais clubes do futebol italiano. Segundo anunciaram os rossoneri um dia antes do Derby della Madonnina contra o rival da cidade, a Inter de Milão (sábado, às 20h45), o jogador da seleção dos Estados Unidos assinou um novo vínculo até junho de 2031.

"Seus 44 gols em 141 jogos pelos rossoneri ressaltam tanto sua importância para a equipe quanto seu papel nos planos futuros do clube", escreveu o Milan em comunicado. Pulisic, que jogou no Borussia Dortmund até 2019 e depois se transferiu para o Chelsea, tornou-se um "jogador fundamental" desde que chegou ao Milan, em julho de 2023. (SID)

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