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BVB vence graças a Guirassy: "Estou um pouco dividido"

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BVB, rumor: revelados detalhes interessantes do contrato de Niko Kovac

O técnico Niko Kovac renovou recentemente, mais uma vez, seu contrato com o BVB até 2029. A Sport Bild afirma ter apurado que o acordo inclui, além de bônus por resultados, uma chamada "cláusula de demissão".

Segundo a publicação, Kovac e a direção do clube acertaram que o contrato será rescindido imediatamente caso o treinador de 55 anos fracasse. No momento de uma eventual demissão, o salário restante até junho de 2029 seria calculado, e 50% desse valor seria pago a Kovac.

A vantagem: o BVB tiraria Kovac da folha salarial, e ele poderia voltar imediatamente a negociar com outros clubes, que, por sua vez, não precisariam pagar nenhuma compensação.

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Em caso de sucesso, por outro lado, Kovac poderá receber vários bônus. Além de seu salário-base, que seria de cerca de 5 milhões de euros, ele ganharia mais 1,2 milhão de euros pelo título da Bundesliga. O mesmo valor seria pago por um triunfo na Champions League. Já a conquista da Copa da Alemanha renderia 500 mil euros ao treinador.

Nas negociações, iniciadas ainda no fim da temporada passada, Kovac teria insistido desta vez em um contrato de longo prazo. Em agosto de 2025, ele havia aceitado uma prorrogação de apenas mais um ano. Agora, foram acrescentados dois anos. Um sinal claro de que ele quer construir algo ao lado do diretor esportivo Ole Book e do diretor executivo Lars Ricken.

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BVB, notícia: após marcar dois gols contra o Sabah, Guirassy iguala Kane

Serhou Guirassy teve uma excelente atuação na vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre o Sabah FK, pela Champions League, na terça-feira. Com seus dois gols, foi o destaque dos aurinegros. Para o atacante, foi a sétima vez que marcou dois gols em uma partida da competição desde o início da temporada 2024/25. Com isso, ele divide a liderança desse quesito com Harry Kane, estrela do Bayern. "Estou um pouco dividido", disse Guirassy após o jogo. "Estou feliz com a vitória, que foi importante para o time. Mas desperdiçamos algumas chances."

Com os gols contra o Sabah, o guineano chegou a quatro nesta edição da Champions League. Logo após o apito final, ele dividia a liderança da artilharia com Ermedin Demirovic, do Stuttgart, Nicolo Tresoldi, do Club Brugge, e Erling Haaland, do Manchester City.

Para o Dortmund, a vitória sobre o campeão do Azerbaijão foi extremamente importante, pois veio em meio a uma sequência ruim de resultados. Considerando todas as competições, o BVB estava havia três jogos sem vencer. Na semana passada, o Dortmund também havia perdido por 1 a 0 para o Bodö/Glimt na segunda rodada da fase de liga da Champions League. Após três partidas, a equipe soma sólidos seis pontos.

No sábado, os aurinegros voltam a jogar pela Bundesliga. O BVB receberá o Eintracht Frankfurt.

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BVB, notícia: Borussia Dortmund encerra pequena crise; Kovac está satisfeito, e Book, aliviado

O técnico do BVB, Niko Kovac, mostrou-se satisfeito com o desempenho ofensivo de sua equipe após o apito final da partida contra o Sabah.

"Fizemos um jogo muito bom no ataque hoje, criamos muitas chances. Se tivéssemos aproveitado apenas metade delas, certamente teríamos vencido por três ou quatro gols de diferença", afirmou o treinador do BVB. Ao mesmo tempo, reconheceu que sua equipe deu oportunidades ao adversário repetidas vezes por causa dos próprios erros: "Cometemos um ou outro pequeno erro e, com isso, trouxemos o adversário de volta ao jogo. Foi uma vitória muito trabalhosa, mas totalmente merecida."

O diretor esportivo Ole Book também fez um balanço positivo após a importante vitória. Ele destacou não apenas a importância dos três pontos, mas também a situação difícil depois da recente sequência negativa. "Quando se faz uma viagem tão longa, e não apenas nós, mas também os torcedores, ficamos ainda mais felizes por conquistar os três pontos, que também eram muito importantes após a derrota na Noruega. É claro que faz bem voltar a vencer depois de três jogos sem vitória", disse Book.

Assim como Kovac, o diretor esportivo viu uma evolução no jogo da equipe, apesar das chances desperdiçadas. "Ter sido mais decisivo nas finalizações certamente teria nos ajudado hoje. Por outro lado, demos um claro passo à frente em termos de jogo", avaliou Book.

Joey Veerman, que se destacou com uma atuação excepcional e deu a assistência para o gol da vitória por 2 a 1, compartilhou dessa avaliação. O meio-campista viu uma melhora clara em relação à semana anterior, mas também lamentou a falta de eficiência diante do gol. "Criamos muitas chances. Comparando com a semana passada, na minha opinião fizemos um jogo muito bom hoje, tanto pelas chances quanto pela nossa forma de jogar. Mas, sim, precisamos definir a partida. Deveríamos ter marcado muito mais gols", afirmou Veerman.

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