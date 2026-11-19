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A saída de Luca Reggiani no inverno está cada vez mais provável, e agora há um valor concreto. Um possível reforço, por sua vez, causa preocupação. Notícias e rumores do Borussia Dortmund.

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BVB, notícias: clube estipula preço para o jovem Luca Reggiani

Diante de tantas notícias sobre Luca Reggiani, pode parecer que o italiano tenha um papel de destaque no BVB. Mas ocorre o contrário, ao menos dentro de campo.

Vamos por partes: Reggiani chegou ao BVB em 2024, vindo das categorias de base do US Sassuolo, e renovou seu contrato com o Dortmund até 2029 em março deste ano. O jogador de 18 anos foi uma espécie de revelação do segundo turno na equipe de Niko Kovac: atuou regularmente e marcou seu primeiro gol na Bundesliga. Em julho, surgiram rumores de que o talentoso zagueiro cogitava voltar à Itália e de que o BVB não se opunha a deixá-lo sair . Reggiani, porém, ficou.

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O problema: ele não evoluiu e, por isso, teve pouco tempo de jogo sob o comando de Kovac. Ou será que sua evolução estagnou porque ele quase não recebe oportunidades no time principal? Em outubro, surgiram informações de que Reggiani queria sair . Segundo a Sky, os representantes do jogador comunicaram ao BVB que ele queria tentar a sorte em outro clube, onde teria perspectiva de jogar mais. Pouco depois, a revista Kicker noticiou que o BVB não acreditava que Reggiani fosse dar um grande salto de desempenho e tinha interesse em negociar o italiano no próximo inverno.

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E esse cenário de uma saída em breve ganha cada vez mais força, conforme também relata o jornal Ruhr Nachrichten. Segundo a publicação, o BVB quer receber dez milhões de euros por Reggiani. Recentemente, surgiram informações na Itália de que o AC Milan tem interesse no zagueiro de 1,94 m de altura.

Nesta temporada, ele soma até agora 50 minutos em campo pelo time principal. Em vez de atuar na Bundesliga, na Champions League ou na Copa da Alemanha, Reggiani joga mais na Youth League, pela equipe sub-23 na Regionalliga e na Premier League International Cup. Na hierarquia interna dos zagueiros, ele caiu bastante.

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BVB, notícias: Marcel Regula, alvo do clube, sofre lesão

Marcel Regula esteve perto de ir para Dortmund no verão. O meio-campista polonês do Zaglebie Lubin era candidato a substituir Giannis Konstantelias, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na estreia da Bundesliga contra o HSV. Mas, em vez de Regula, chegou Ethan Nwaneri, do Arsenal. O BVB, porém, seguiria interessado em Regula, e muito.

Na terça-feira, segundo o Ruhr Nachrichten, representantes do Dortmund observaram o jogador na partida da Liga das Nações contra a Suécia (1 a 1), em Breslau. Mas voltaram com más notícias: Regula deixou o jogo ainda no intervalo por causa de uma lesão no joelho. Segundo o RN , o jogador de 20 anos pode ficar afastado por um período prolongado. Isso poderia frustrar o plano do BVB de levá-lo a Dortmund no inverno, após a tentativa anterior.

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Recentemente, surgiram relatos de que o BVB cogita adaptar o jogador, originalmente um meio-campista ofensivo que também pode atuar pela ponta direita ou no ataque, para a lateral , a fim de ter opções para a posição além de Daniel Svensson, Julian Ryerson e das alternativas improvisadas Maxi Beier e Joane Gadou.

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BVB, notícias: ônibus do Schalke para o clássico

Depois de quase quatro anos, chegou a hora de mais um clássico da região do Ruhr! No dia 6 de dezembro, às 15h30, o Schalke 04, recém-promovido, recebe o BVB. Para evitar possíveis complicações tanto quanto possível, o Borussia Dortmund, em conjunto com seu departamento de torcedores e apoio, volta a recorrer a um esquema já testado.

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Haverá ônibus gratuitos de ida e volta à Veltins Arena para os 6 mil torcedores visitantes. "A oferta gratuita inclui a viagem de ida e volta", informa o BVB em seu site. É possível se inscrever para garantir uma vaga até 30 de novembro.

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