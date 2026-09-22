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Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

BVB, notícias e rumores: revés para a DFB? Empolgante disputa a três por joia do Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
M. Albert
M. Beier
M. Sabitzer

Aparentemente, há uma disputa tripla por um jovem do BVB. Além disso: Maximilian Beier e Marcel Sabitzer serão supostamente rebaixados para a equipe sub-23. Todas as notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27Getty Images

BVB, rumor: jovem Albert é muito cobiçado

O futebol alemão vai deixar escapar um grande talento do Borussia Dortmund? Como escrevem as Ruhr Nachrichten, o jovem Mathis Albert pode entrar em questão, além da equipe da DFB, para mais duas seleções nacionais.

Segundo a informação, uma disputa tripla entre a federação alemã, a francesa e a norte-americana pelo joia ofensiva de 17 anos foi iniciada. Albert já fez várias partidas pelas equipes de base da seleção dos Estados Unidos e agora foi convocado por Mauricio Pochettino para o elenco profissional para os próximos jogos internacionais.

Por causa de seu pai francês e do fato de possuir cidadania alemã, ele também poderia atuar por ambas as nações. As federações estariam na esperança de que Albert ainda concretize uma troca de seleção.

No BVB, o jogador de 17 anos soma até agora duas aparições no profissional. Na temporada passada, ele fez sua estreia na equipe principal contra o SC Freiburg, além de ter atuado durante 90 minutos nesta temporada na estreia da Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLARREALGetty Images

BVB, rumor: dupla de Dortmund precisa ir para a U23

Por causa da não convocação por parte de seus respectivos técnicos de seleção, Maximilian Beier e Marcel Sabitzer aparentemente terão de treinar com a U23 do BVB na próxima semana. Isso é o que aponta uma reportagem da kicker.

Segundo a publicação, os dois profissionais do Dortmund devem primeiro cumprir sessões individuais de corrida, antes de depois seguirem para os amadores. Algo semelhante supostamente também vale para a equipe de goleiros remanescente, assim como para grande parte das equipes de treinadores, fisioterapeutas e muitos outros funcionários.

Enquanto Beier não foi chamado pelo técnico da seleção Jürgen Klopp para os jogos da Nations League, Sabitzer abriu mão de participar das partidas da seleção austríaca por vontade própria. Como motivo, ele afirmou que precisa "administrar suas energias com cuidado".

Enquanto isso, todos os outros jogadores de linha saudáveis do BVB estão com suas respectivas seleções: ao todo, 20 profissionais do Dortmund foram convocados para a pausa internacional XXL.

Astros lesionados como Emre Can ou Justin Lerma, por sua vez, continuarão trabalhando normalmente em sua recuperação visando ao retorno.

BVB, tabela: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Sábado, 9 de outubro (20h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Quarta-feira, 14 de outubro (21h)

Champions League

FC Bodö/Glimt x Borussia Dortmund

Sábado, 17 de outubro (15h30)

Bundesliga

Union Berlin x Borussia Dortmund

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