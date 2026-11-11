O Borussia Dortmund poderá voltar a contar com Giannis Konstantelias bem antes do esperado? No caso de Felix Nmecha e dos "Ballers in God", os westfalianos aparentemente consideram tomar medidas judiciais, se necessário. Notícias e rumores sobre o BVB.
Mais notícias, reportagens e rumores sobre o BVB:
- Bellingham, estrela do BVB, é dominado pelas próprias emoções
- Nmecha deve deixar de fazer sua polêmica comemoração de gol no BVB
- Jovem promessa do BVB supostamente quer deixar o Borussia Dortmund
BVB, rumor: boas notícias sobre Giannis Konstantelias?
Cerca de dois meses após romper o ligamento cruzado, Giannis Konstantelias, reforço do Borussia Dortmund, aparentemente avança na preparação para voltar aos gramados bem mais rápido do que se imaginava. O jogador de ataque trabalha duro pelo menos cinco dias por semana para recuperar a forma física e, ao que tudo indica, com resultados perceptíveis.
Segundo relatos coincidentes da Grécia, a reabilitação vai tão bem que um retorno entre fevereiro e março de 2027 parece realista. O Bild também afirma ter ouvido de pessoas ligadas ao BVB que Konstantelias está adiantado em relação ao planejamento. Ainda não há, porém, uma data definida para a volta do jogador de 23 anos. Diante do histórico da lesão, o BVB não quer apressar nada.
Konstantelias, que veio do PAOK Salônica, marcou o gol que fechou o placar em 2 a 0 contra o HSV na primeira rodada e fez uma boa partida. No segundo tempo, sofreu a grave lesão sem a participação de um adversário e está fora desde então. Antes, a expectativa era de que ele só voltasse a ficar à disposição, no mínimo, em abril.
Tópicos relacionados
BVB, rumor: Borussia Dortmund pode ameaçar os "Ballers in God" com medidas judiciais
No caso da polêmica comemoração de gol de Felix Nmecha em apoio à comunidade religiosa "Ballers in God", a Federação Alemã de Futebol (DFB) tomou as medidas anunciadas. Logo após a chegada à concentração em Herzogenaurach, o técnico da seleção, Jürgen Klopp, e o diretor esportivo Rudi Völler chamaram o jogador de 26 anos para uma conversa na segunda-feira.
O recado da direção esportiva foi claro: a federação só lhe daria apoio público se Nmecha deixasse claro, sem margem para dúvidas, que não defende posições questionáveis ou discriminatórias. Somente depois dessa conversa interna o meio-campista divulgou, no fim da noite de segunda-feira, seu posicionamento pessoal.
Ao mesmo tempo, o assunto também entrou na pauta em Dortmund. Durante uma reunião do departamento de torcedores e apoiadores do BVB, o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, teria deixado claro que o Borussia Dortmund exige que o jogador abandone completamente o gesto daqui para frente.
Segundo o Bild, após várias conversas confidenciais entre Watzke e Nmecha, o clube está convencido de que o jogador da seleção aceitará o pedido e deixará de fazer a comemoração. Além disso, o Borussia Dortmund quer evitar continuar sendo associado ao grupo: caso a rede cristã continue usando imagens de Nmecha com a camisa do clube para fins de divulgação, o time da Bundesliga se reserva o direito de tomar medidas judiciais, segundo o tabloide.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Competição
Jogo
Sábado, 21 de novembro (15h30)
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
Terça-feira, 24 de novembro (21h)
Liga dos Campeões
Arsenal x Borussia Dortmund
Domingo, 29 de novembro (19h30)
Bundesliga
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
Quarta-feira, 2 de dezembro (20h45)
Copa da Alemanha
Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
Domingo, 6 de dezembro (15h30)
Bundesliga
Schalke 04 x Borussia Dortmund