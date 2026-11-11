Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Borussia Dortmund poderá voltar a contar com Giannis Konstantelias bem antes do esperado? No caso de Felix Nmecha e dos "Ballers in God", os westfalianos aparentemente consideram tomar medidas judiciais, se necessário. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o BVB:

Bellingham, estrela do BVB, é dominado pelas próprias emoções

Nmecha deve deixar de fazer sua polêmica comemoração de gol no BVB

Jovem promessa do BVB supostamente quer deixar o Borussia Dortmund

BVB, rumor: boas notícias sobre Giannis Konstantelias?

Cerca de dois meses após romper o ligamento cruzado, Giannis Konstantelias, reforço do Borussia Dortmund, aparentemente avança na preparação para voltar aos gramados bem mais rápido do que se imaginava. O jogador de ataque trabalha duro pelo menos cinco dias por semana para recuperar a forma física e, ao que tudo indica, com resultados perceptíveis.

Segundo relatos coincidentes da Grécia, a reabilitação vai tão bem que um retorno entre fevereiro e março de 2027 parece realista. O Bild também afirma ter ouvido de pessoas ligadas ao BVB que Konstantelias está adiantado em relação ao planejamento. Ainda não há, porém, uma data definida para a volta do jogador de 23 anos. Diante do histórico da lesão, o BVB não quer apressar nada.

Publicidade Publicidade

Konstantelias, que veio do PAOK Salônica, marcou o gol que fechou o placar em 2 a 0 contra o HSV na primeira rodada e fez uma boa partida. No segundo tempo, sofreu a grave lesão sem a participação de um adversário e está fora desde então. Antes, a expectativa era de que ele só voltasse a ficar à disposição, no mínimo, em abril.

Getty Images

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

BVB, rumor: Borussia Dortmund pode ameaçar os "Ballers in God" com medidas judiciais

No caso da polêmica comemoração de gol de Felix Nmecha em apoio à comunidade religiosa "Ballers in God", a Federação Alemã de Futebol (DFB) tomou as medidas anunciadas. Logo após a chegada à concentração em Herzogenaurach, o técnico da seleção, Jürgen Klopp, e o diretor esportivo Rudi Völler chamaram o jogador de 26 anos para uma conversa na segunda-feira.

O recado da direção esportiva foi claro: a federação só lhe daria apoio público se Nmecha deixasse claro, sem margem para dúvidas, que não defende posições questionáveis ou discriminatórias. Somente depois dessa conversa interna o meio-campista divulgou, no fim da noite de segunda-feira, seu posicionamento pessoal.

Publicidade

Ao mesmo tempo, o assunto também entrou na pauta em Dortmund. Durante uma reunião do departamento de torcedores e apoiadores do BVB, o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, teria deixado claro que o Borussia Dortmund exige que o jogador abandone completamente o gesto daqui para frente.

Segundo o Bild, após várias conversas confidenciais entre Watzke e Nmecha, o clube está convencido de que o jogador da seleção aceitará o pedido e deixará de fazer a comemoração. Além disso, o Borussia Dortmund quer evitar continuar sendo associado ao grupo: caso a rede cristã continue usando imagens de Nmecha com a camisa do clube para fins de divulgação, o time da Bundesliga se reserva o direito de tomar medidas judiciais, segundo o tabloide.

Publicidade

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund