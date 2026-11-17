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O BVB pode enfrentar dificuldades nas negociações com vários jogadores. Além disso, centenas de teólogos saíram em defesa de Felix Nmecha. Notícias e rumores do Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: renovação de Schlotterbeck terá uma série de consequências?

A renovação do contrato de Nico Schlotterbeck com o BVB, em abril deste ano, deve trazer uma série de consequências. Segundo a Sport Bild, o aumento salarial expressivo concedido ao zagueiro afeta as negociações atuais e futuras com outros jogadores importantes do elenco.

De acordo com a publicação, Waldemar Anton, Gregor Kobel e Serhou Guirassy perceberam o que é financeiramente possível no Borussia Dortmund. Os contratos dos três terminam no verão de 2028, e o clube pretende manter todos eles.

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Segundo informações, o novo contrato de Schlotterbeck, válido até 2031, pode lhe render 14 milhões de euros brutos por ano, incluindo bônus. Com isso, ele é, de longe, o jogador mais bem pago do clube. O atleta de 26 anos é visto como futuro capitão e já substitui nesta temporada o atual dono da braçadeira, Emre Can, que só voltará a campo no ano que vem após romper o ligamento cruzado.

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Mas Anton, Kobel e Guirassy também têm grande importância para o clube. As conversas com Anton já começaram, mas teriam emperrado. A primeira proposta do BVB não teria atendido às expectativas de Anton : o salário oferecido seria de apenas cerca de metade do recebido por Schlotterbeck. Ao mesmo tempo, já circulam rumores de interesse da Premier League.

Segundo a reportagem, Kobel e Guirassy também compararão suas propostas ao salário de Schlotterbeck quando as conversas chegarem à questão salarial. Há dúvidas sobre a capacidade do BVB de bancar outros três aumentos dessa magnitude.

Getty Images

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BVB, notícia: centenas de teólogos manifestam apoio a Felix Nmecha

Mais de 300 teólogos e representantes de igrejas manifestaram apoio a Felix Nmecha, do BVB, em uma carta aberta. No texto, dirigido ao presidente Hans-Joachim Watzke e à diretoria do clube, os signatários se solidarizam com a comemoração de gol controversa do jogador da seleção alemã.

Entre outros argumentos, os teólogos justificam sua posição afirmando que, na Alemanha, não há obrigação de apoiar determinadas éticas sexuais, como uma ética queer. Além disso, dizem que o jogador tem o direito de viver sua fé e professá-la publicamente. Também não seria ilegal proteger a vida dos não nascidos e defender uma "elevada ética matrimonial". Essas posições "de forma alguma depreciam pessoas" que "pensam ou vivem de outra maneira".

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Os autores da carta dizem estar "muito preocupados" com a conduta do clube, na qual enxergam uma diminuição crescente da verdadeira tolerância. Afinal, uma "competição positiva entre visões de mundo precisa ser possível em um Estado democrático de direito", ainda que diferentes projetos de vida entrem em contradição.

Os signatários também acusam a direção do BVB de uma "inadequada duplicidade de critérios", já que a ética sexual de outras religiões seria comparativamente "muito mais restritiva".

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O contexto: no jogo contra o SV Elversberg, antes da pausa para as seleções, Nmecha voltou a fazer uma comemoração associada à organização "Ballers in God". Ele colocou uma coroa imaginária no gramado para chamar a atenção para a iniciativa "The King's Return". A rede é acusada, entre outras coisas, de discriminar minorias . No passado, também recebeu críticas por declarações homofóbicas e por sua visão de mundo evangélica.

Em seguida, o departamento de torcedores e apoio do Dortmund pediu que o clube se distanciasse claramente de redes evangélicas, posição com a qual Watzke também demonstrou compreensão . "Não queremos isso na nossa sala de estar", afirmou. E explicou: "Eu disse a ele: Felix, se você percebe que isso divide os torcedores, talvez também entenda que não deve mais fazer isso. Ele vai pensar a respeito. Tivemos uma ótima conversa com ele. Fizemos uma chamada de vídeo de uma hora. É nesse ponto que estamos agora, e ele vai refletir sobre isso. Espero que consigamos chegar a uma solução razoável."

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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, também comentou o assunto durante a pausa para as seleções e revelou ter pedido a Nmecha que não fizesse a comemoração da coroa com a camisa da seleção alemã . "Ele disse que ama todas as pessoas e não desmerece ninguém. Para mim, isso esclarece a parte mais importante. Ele não quer mais comemorar dessa forma", afirmou antes do jogo contra a Sérvia, na noite de sexta-feira (3 a 1).

Ainda assim, o debate continua causando descontentamento. Mais de 3.000 pessoas assinaram uma petição online chamada "Fé não é falta: deixem Felix comemorar!".

Getty Images

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BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Sábado, 21 de novembro (15h30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund Terça-feira, 24 de novembro (21h) Champions League FC Arsenal x Borussia Dortmund Domingo, 29 de novembro (19h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen Quarta-feira, 2 de dezembro (20h45) Copa da Alemanha Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Domingo, 6 de dezembro (15h30) Bundesliga FC Schalke 04 x Borussia Dortmund