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BVB, rumor: Borussia Dortmund também pensa em Kane ao avaliar futuro de Guirassy

O fato de o Borussia Dortmund querer manter o centroavante Serhou Guirassy mesmo após o fim de seu contrato, em 2028, aparentemente tem a ver, entre outras coisas, com Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique.

Guirassy, no BVB desde 2024, foi apontado com insistência no passado como candidato a deixar o clube. Por isso, surpreende um pouco que o Dortmund queira renovar antecipadamente com o jogador de 30 anos, segundo a Sport Bild.

Como explica uma reportagem do jornal Bild , os dirigentes do BVB também têm em mente a trajetória de Kane. Afinal, o inglês está no auge aos 33 anos, ganhou até mesmo a Bola de Ouro recentemente e tem uma média de gols excepcional pelo Bayern. Kane e o ex-artilheiro de Bayern e BVB Robert Lewandowski (agora no Chicago Fire), que também manteve um nível de elite mesmo depois dos 35 anos, servem de exemplo aos dirigentes do Borussia de que faz sentido continuar apostando em Guirassy.

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Eles esperam que os melhores anos do guineano ainda estejam por vir e que ele consiga melhorar ainda mais sua já elevada média de gols. Os dirigentes do Dortmund também têm em mente uma declaração feita pelo ex-técnico do BVB Jürgen Klopp quando estava no Liverpool: "O auge de um jogador não acontece necessariamente por volta dos 25 anos. A grande vantagem de estar no início ou na metade dos 30 é que, graças às experiências acumuladas ao longo da carreira, o jogador consegue avaliar melhor as situações. Com isso, ele pode até se tornar melhor do que era alguns anos antes", explicou Klopp.

Segundo o Bild, outro fator que reforça a intenção do BVB de renovar com Guirassy é o custo de uma eventual substituição. Embora o jogador da seleção da Guiné receba um salário anual que, ao que tudo indica, supera os nove milhões de euros, Lars Ricken e os demais dirigentes sabem que contratar um substituto à altura seria bem mais caro caso ele saísse.

O próprio artilheiro, por sua vez, estaria se sentindo melhor do que nunca em Dortmund. Ele se dá muito bem com Fabio Silva, seu concorrente no ataque, e também fez amizade com Joane Gadou, contratado no verão. Além disso, Guirassy teria percebido que os clubes de elite com os quais sonha não parecem interessados nele neste momento.

Assim, a perspectiva atual é de que Guirassy continue defendendo o Borussia por muito tempo. O clube pagou 18 milhões de euros ao VfB Stuttgart por ele em 2024.

Na temporada atual, Guirassy marcou oito gols em 14 partidas somando todas as competições. A partida da Liga dos Campeões contra o Betis Sevilla, na quarta-feira, porém, foi amarga para ele: Guirassy precisou ser substituído por problemas físicos após pouco mais de meia hora.

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BVB, notícia: como uma contratação discreta trabalha nos detalhes

O grande público ainda não soube de uma contratação que está ajudando o Borussia Dortmund a melhorar nos detalhes.

Desde outubro, o BVB conta com um novo responsável pelo gramado: Scott Tingley. Segundo reportagem da Sport Bild, seu trabalho já está dando resultado.

De acordo com a publicação, Tingley teve papel decisivo para que a bola agora role mais rápido pelo gramado do Signal Iduna Park do que antes. O segredo: contratado pelo vice-campeão junto ao FC Watford, da segunda divisão inglesa, Tingley mudou a rotina de corte da grama antes das partidas. Em vez de cortar o gramado pela última vez um dia antes dos jogos em casa, a equipe agora faz um novo corte apenas três horas antes do apito inicial.

A medida busca impedir que a grama volte a crescer durante a noite e esteja, na hora do jogo, entre 0,1 e 0,2 milímetro mais alta. Embora as diferenças sejam mínimas, o técnico Niko Kovac e sua equipe estão plenamente satisfeitos com a mudança, segundo a Sport Bild , pois o jogo de fato ficou mais rápido. Isso favorece o BVB em sua busca por atuar de forma tão dominante quanto possível em seu estádio.

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BVB, notícia: Ole Book indica possível prioridade no mercado de inverno

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Ole Book, deu pistas sobre uma posição para a qual o BVB pode procurar reforços na próxima janela de transferências de inverno.

Questionado pela DAZN sobre possíveis contratações em janeiro, antes da partida da Liga dos Campeões contra o Betis Sevilla na noite de quarta-feira, Book inicialmente desconversou: "Vamos ver o que será possível. Isso também depende de termos mais lesões". Ele afirmou que o clube está "muito satisfeito com o elenco que temos agora. Temos opções suficientes no elenco".

No fim, porém, Book deixou escapar pelo menos o seguinte: "Não é nenhum grande segredo que não temos muitos laterais. Não podemos ter muitos problemas nessa posição".

Julian Ryerson e Daniel Svensson costumam ocupar as alas no esquema do Dortmund, e a opção seguinte é o atacante Maximilian Beier. Como Kaua Prates, lateral-esquerdo contratado no verão, ainda não se mostrou uma alternativa concreta, o elenco do Dortmund fica com poucas opções para as laterais. Ainda assim, o zagueiro Ramy Bensebaini, por exemplo, poderia atuar pela esquerda, enquanto Waldemar Anton seria uma possibilidade para o lado direito em caso de necessidade.

Um detalhe interessante nesse contexto: o jovem meia polonês Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, que aparentemente já estava no radar do BVB no verão, deve voltar a ser considerado para o inverno. Em outubro, o Bild havia noticiado que o Dortmund gostaria de contratar Regula, de 20 anos, e adaptá-lo à posição de lateral-direito.

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BVB, notícia: Dietmar Hamann vê chances reais de título para o Borussia Dortmund

Após o empate por 2 a 2 no confronto de destaque da Bundesliga contra o líder Bayern de Munique, no último fim de semana, Dietmar Hamann acredita que o Borussia Dortmund pode, de fato, protagonizar uma disputa acirrada pelo título com o Bayern.

"Eles mostraram que conseguem competir de igual para igual", disse o ex-jogador do Bayern no podcast 'Hamann & Stankovic', da Sky Austria, impressionado com a atuação do BVB na Allianz Arena. "Mesmo que tenham tido um pouco de sorte, poucos conseguiram buscar o empate duas vezes em Munique desde que Vincent Kompany chegou."

Konrad Laimer colocou o Bayern na frente aos 38 minutos, e Serhou Guirassy empatou para os visitantes após uma hora de jogo. Pouco depois, Dayot Upamecano recolocou o time da casa em vantagem, mas Fabio Silva, que entrou no decorrer da partida, marcou aos 89 minutos e garantiu um ponto para o Borussia.

"Eles estão confiantes e agora têm um elenco muito bom", afirmou Hamann, ao destacar a evolução do Dortmund. O mais importante, porém, seria outra coisa: "Acho que, no sábado, eles passaram a sentir: 'Sim, o Bayern pode estar vulnerável neste ano'", disse Hamann.

Após oito rodadas, o BVB tem a mesma pontuação do Bayern, mas ocupa o segundo lugar por ter saldo de gols inferior. Na próxima partida pelo campeonato, no sábado, vencer o recém-promovido Elversberg em casa é obrigação para o Dortmund, enquanto o Bayern visita o Mainz 05.

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BVB, notícia: Dortmund fica apenas no empate na Youth League apesar de reforços do time principal

Apesar de contar com jogadores do elenco principal, o sub-19 do Borussia Dortmund não passou de um empate por 2 a 2 em casa contra o Betis Sevilla, na quarta-feira, pela Youth League.

O zagueiro Luca Reggiani e o lateral-esquerdo Kaua Prates, contratado no verão junto ao Cruzeiro, do Brasil, por sete milhões de euros, ganharam minutos em campo no duelo com os espanhóis. O sub-19 do BVB saiu na frente logo cedo: Justin Hoy marcou aos 6 minutos.

O Betis empatou pouco depois com Ruben de Sa, aos 12 minutos, antes de o artilheiro Bjarki Gardarsson recolocar o Borussia em vantagem, fazendo 2 a 1 aos 23. Em um primeiro tempo movimentado, os visitantes tiveram um pênalti a seu favor aos 27 minutos, defendido pelo goleiro do BVB Aaron Held. Alguns minutos depois, porém, a vantagem acabou: Fran Batan marcou aos 35 minutos e definiu o placar em 2 a 2.

Enquanto Reggiani, atualmente sem perspectiva de entrar em campo pelo time principal, disputou os 90 minutos, Prates foi substituído após quase uma hora de jogo.

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