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BVB, rumor: Dortmund queria supostamente atravessar a transferência de Moore

Após a grave lesão do reforço Giannis Konstantelias na estreia da temporada contra o HSV (2 a 0), o Borussia Dortmund supostamente passou a observar Mikey Moore, que estava perto de uma transferência do Tottenham Hotspur para o 1. FC Köln. O rumor foi confirmado indiretamente pelo diretor esportivo do Köln, Thomas Kessler, na terça-feira, durante o DuMont-Talk no Audi Zentrum Ehrenfeld.

"E, como sempre acontece nessas situações: quando existe a percepção pública de que nós, do 1. FC Köln, temos a chance de contratar um jogador assim, dá para imaginar que um ou outro clube da Bundesliga ou clube internacional pergunte quão certo isso realmente está", disse Kessler.

Os colonienses tiveram de esperar bastante tempo pela conclusão da transferência, já que o Tottenham queria primeiro fazer as contratações de que precisava antes de liberar Moore.

Nesse meio-tempo, o atacante de 19 anos se valorizou tanto que despertou vários interessados adicionais. Mas quem venceu a corrida foi o clube da Renânia. Kessler: "Ele foi claro o tempo todo e queria vir para Colônia. Mikey manteve sua palavra. As conversas foram boas. Agora estamos felizes por ele estar aqui."

O dirigente do Köln também não resistiu a uma alfinetada direta no BVB após a praticamente interminável novela de El Mala no verão: "Não conheço o planejamento de elenco do Borussia, com exceção de um jogador, e ele ainda está conosco."

O Dortmund perseguiu por muito tempo a joia El Mala, mas no fim não quis atender às imensas exigências do Köln, de mais de 50 milhões de euros. Em vez disso, dois talentos gregos excepcionais, Konstantelias e Konstantinos Karetsas, se transferiram para o BVB. Para Konstantelias, que ficará fora por meses com uma ruptura do ligamento cruzado, Ethan Nwaneri foi contratado por empréstimo junto ao Arsenal.

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BVB, notícia: Nico Schlotterbeck volta a treinar

Com Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini, o BVB recebeu dois "reforços" no treino desta quarta-feira. Schlotterbeck participou pela primeira vez de uma atividade com o grupo desde a lesão no tornozelo sofrida em junho, no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Ainda não está claro se o habitual chefe da defesa já voltará ao elenco no próximo fim de semana para o jogo da Bundesliga contra o SC Paderborn.

Bensebaini havia precisado diminuir o ritmo recentemente por causa de uma contusão na costela, sofrida na Supercopa contra o Bayern de Munique no fim de agosto.

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BVB, rumor: colapso de Konstantinos Karetsas continua sendo um mistério

Na noite de terça-feira, não foram apenas os torcedores do Dortmund que prenderam a respiração quando Konstantinos Karetsas, em seu primeiro jogo de Champions League na carreira, desabou inicialmente por motivos desconhecidos ainda no primeiro tempo e precisou deixar o campo de maca. O BVB informou problemas circulatórios como causa do colapso do jogador de 18 anos, que, segundo informações do Bild , passou a noite de terça para quarta no hospital para exames detalhados.

Segundo a reportagem, os resultados não apresentaram alterações, e não haveria indícios de uma causa grave para o colapso de Karetsas. Eventuais relatos vindos da Bélgica, país de origem da família do jogador, de que Karetsas poderia estar desidratado, até agora não foram nem confirmados nem desmentidos.

Ainda não está claro quando Karetsas voltará aos treinos. Desde o comunicado de terça-feira à noite, no qual informou que o jogador tinha problemas circulatórios, mas estava bem dentro das circunstâncias, o BVB não voltou a divulgar nada.

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