Mais notícias e rumores sobre o BVB:

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BVB, notícias: Ricken e Kovac falam sobre a estreia de Karetsas

Konstantinos Karetsas entrou em campo pela primeira vez pelo BVB na tarde de domingo, no amistoso contra o Arsenal (3 a 2), após sua transferência milionária do Genk para Dortmund. O jogador de 18 anos marcou um belo gol para fazer o momentâneo 2 a 0. No intervalo, ele foi substituído.

Na sequência, o técnico Niko Kovac falou sobre o grego, a segunda contratação mais cara da história do clube, e disse: "Claro que ele ainda precisa de tempo. Fisicamente, ele ainda não está no nível que gostaríamos. Por isso também jogou apenas 45 minutos. Isso é controle de carga."

Kovac prosseguiu: "Sabemos de onde ele vem. Também sabemos que ele ainda esteve um pouco lesionado na pré-temporada no Genk. Vemos que ele é muito bom com a bola nos pés. É disso que todo time precisa. É disso que nós precisamos! No momento, estamos muito felizes com isso."

O diretor-geral esportivo Lars Ricken também gostou da estreia de Karetsas. "O que mais me impressionou foi como Kosta estava atento depois de cinco dias de treino, como participou do jogo, como foi seguro com a bola e como trabalhou para a equipe. E, em situações como a do 2 a 0, você pode acordá-lo às três da manhã que ele vai guardar", disse o dirigente de 50 anos.

Além disso, ambos os responsáveis ficaram satisfeitos com a atuação do BVB em Londres. "Vimos algumas ótimas ações, alguns automatismos que Niko ensaiou com sua equipe", disse Ricken, antes de completar: "Claro que é bom quando dois jogadores de 18 anos, como Inacio e Karetsas, além de Gadou, de 19, marcam os gols. Mas isso só funciona se os mais experientes ao redor também corresponderem. E eles fizeram isso. Quando penso no Ramy, no Nmecha, no Silva, que acelerou lá na frente. Alex Meyer transmitiu uma tranquilidade enorme. Aí os jovens podem brilhar ao lado deles e criar seus momentos de destaque."

Kovac acrescentou: "O resultado não era o principal, e isso já vinha sendo assim nas últimas semanas. O importante é que vejamos determinadas coisas, e hoje vimos muita coisa boa. Certamente ainda há uma ou outra coisa para corrigir, mas evoluímos. No primeiro tempo, trabalhamos muito bem sobretudo os dois primeiros gols, e isso me agradou."

BVB, notícias: dirigentes do Dortmund evitam responder sobre Said El Mala

Não é mais segredo que o Borussia Dortmund quer contratar Said El Mala, do Colônia. Ainda assim, os chefes do BVB não se deixam arrancar declarações sobre o veloz ponta. E isso também aconteceu no domingo, em Londres.

"É simplesmente uma questão de respeito que nós, do Borussia Dortmund, não falemos sobre outros jogadores", disse Ricken. "Infelizmente, isso às vezes tem como consequência o surgimento de supostas novidades, e então, anteontem, estávamos sentados no escritório pensando: 'Olha só o que supostamente fizemos de novo.' Agora precisamos aguentar isso um pouco."

Kovac, por sua vez, falou de forma um pouco mais geral: "O mercado é muito difícil. Não é fácil encontrar jogadores adequados também em condições adequadas."

Mesmo assim, o treinador de 54 anos deixou claro que o BVB ainda quer contratar um driblador veloz de um contra um. "Você joga permanentemente contra adversários que têm esses jogadores em seu elenco, tanto ofensiva quanto defensivamente. Você precisa igualar isso", disse Kovac.

O Ruhr Nachrichten também informa que um plano B, caso a transferência de El Mala não se concretize, estaria "elaborado na gaveta da mesa de Ole Book".

Getty Images

BVB, notícias: Joane Gadou comemora seu primeiro gol pelo Dortmund

Na vitória no Emirates Stadium, os dois zagueiros Filippo Mane e o reforço Joane Gadou também convenceram. "Filippo fez um jogo realmente muito bom hoje. Os três zagueiros afastaram muito bem o perigo. Filippo, mas também Joane. Isso já é pura força, pura potência. Eles são rápidos, intensos, agressivos e muito fortes na marcação individual", avaliou Kovac.

Especificamente sobre Mane, que frequentemente teve de lidar com lesões, o croata disse: "Certamente ainda dá para melhorar uma coisa ou outra, mas Filippo está evoluindo. Isso é fruto do esforço dele. Nós ajustamos isso com ele. Sabemos quais problemas ele teve. Melhoramos isso nas últimas semanas e meses. Se ele mantiver essa constância física, com certeza será um bom jogador para nós."

Gadou, que chegou ao BVB vindo do Salzburg, marcou o momentâneo 3 a 1 e, com isso, balançou as redes pela primeira vez por sua nova equipe. Naturalmente, o jovem ficou muito satisfeito. "Estou muito feliz pelo meu primeiro gol pelo BVB. Os caras ficaram muito felizes por mim", disse ele. "Sou defensor e nem sempre marco gols. Então é sempre bom para um defensor fazer um gol. Hoje jogamos bem. Claro que ainda podemos melhorar, mas estamos em um bom caminho."

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BVB, notícias: Kovac fala sobre estreia de Kaua Prates

O novo reforço brasileiro Kaua Prates entrou em campo contra o Arsenal aos 60 minutos, no lugar de Maximilian Beier, e passou a atuar como lateral-esquerdo. Para o jogador de 17 anos, também foi a primeira atuação com a camisa do Dortmund, depois de ter ficado fora até então por causa de uma lesão trazida de seu país natal.

"Ele chegou aqui, ainda é muito jovem e estava lesionado. Eu disse a ele para simplesmente fazer o jogo dele, porque isso ele faz realmente muito bem", afirmou o técnico Kovac após a partida sobre Prates.

"Já deu para ver que ele é muito refinado com a bola, que é muito rápido e, acima de tudo, tem muita força. Claro que ele ainda pode melhorar uma coisa ou outra. Ainda espera demais para mim, mas treinou com o grupo há apenas uma semana. Vamos incutir isso nele. Então teremos um bom jovem jogador como opção", completou Kovac.

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Sábado, 15 de agosto (17h30) Amistoso Borussia Dortmund x Roma Sábado, 22 de agosto (20h30) Supercopa da DFL Borussia Dortmund x Bayern de Munique Sábado, 29 de agosto (18h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Hamburger SV Terça-feira, 1º de setembro (20h45) Copa da Alemanha HEBC Hamburg x Borussia Dortmund Sábado, 5 de setembro (15h30) Bundesliga TSG Hoffenheim x Borussia Dortmund



