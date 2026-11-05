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BVB, rumor: Borussia Dortmund também pensa em Kane ao tratar do futuro de Guirassy

O fato de o Borussia Dortmund querer manter o centroavante Serhou Guirassy mesmo após o fim de seu contrato, em 2028, aparentemente tem a ver, entre outras coisas, com o artilheiro do Bayern de Munique Harry Kane.

Guirassy, no BVB desde 2024, foi apontado insistentemente como candidato a uma venda no passado. Por isso, é um tanto surpreendente que o Dortmund queira antecipar a renovação do contrato do jogador de 30 anos, segundo a Sport Bild.

Como explica uma reportagem do Bild , os dirigentes do BVB também têm em mente a trajetória de Kane. Afinal, o inglês vive, aos 33 anos, o auge da carreira, ganhou até a Bola de Ouro recentemente e tem uma média de gols excepcional pelo Bayern. Kane e o ex-artilheiro de Bayern e BVB Robert Lewandowski (agora no Chicago Fire), que também manteve um nível de excelência mesmo depois dos 35 anos, servem de exemplo para os dirigentes do Borussia de que faz sentido continuar apostando em Guirassy.

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Isso porque eles também esperam que os melhores anos do jogador da Guiné ainda estejam por vir e que ele consiga melhorar ainda mais sua já alta média de gols. Os dirigentes do Dortmund também têm em mente uma declaração feita pelo ex-técnico do BVB Jürgen Klopp quando comandava o Liverpool: "O auge de um jogador não acontece necessariamente na faixa dos 25 anos. A grande vantagem de estar no início ou na metade da casa dos 30 é que o jogador consegue avaliar melhor as situações graças às experiências acumuladas ao longo da carreira. Com isso, ele pode até se tornar um jogador melhor do que era alguns anos antes", explicou Klopp.

Segundo o Bild, há outro fator que reforça o interesse do BVB em renovar com Guirassy: embora o jogador da seleção da Guiné receba um salário anual considerável, aparentemente de pouco mais de 9 milhões de euros, Lars Ricken e os demais dirigentes sabem que contratar um substituto à altura caso ele saia custaria bem mais caro.

Enquanto isso, o próprio artilheiro estaria se sentindo melhor do que nunca em Dortmund. Ele se daria muito bem com Fabio Silva, seu concorrente no ataque, e também teria encontrado outro bom amigo em Joane Gadou, contratado no verão. Além disso, Guirassy já teria percebido que os clubes de primeira linha com os quais sonha não parecem pensar nele no momento.

Assim, tudo indica que Guirassy ainda jogará por muito tempo pelo Borussia. Em 2024, o clube pagou 18 milhões de euros ao VfB Stuttgart para contratá-lo.

Na temporada atual, Guirassy marcou oito gols em 14 partidas somando todas as competições. O jogo da Champions League contra o Betis Sevilla, na quarta-feira, porém, foi amargo para ele: Guirassy precisou ser substituído com um problema físico pouco depois da meia hora de jogo.

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BVB, notícia: como um reforço pouco conhecido trabalha nos detalhes

O público em geral ainda não soube de um reforço que está ajudando o Borussia Dortmund a evoluir nos detalhes.

Desde outubro, o BVB conta com um novo responsável pela manutenção do gramado: Scott Tingley. Segundo uma reportagem da Sport Bild, seu trabalho já está dando resultado.

De acordo com a publicação, Tingley foi decisivo para que a bola agora possa rolar mais rapidamente pelo gramado do Signal Iduna Park. O segredo: contratado pelo vice-campeão junto ao Watford FC, da segunda divisão inglesa, Tingley mudou o procedimento de corte da grama antes dos jogos. Em vez de fazer o último corte um dia antes das partidas em casa, a equipe agora corta a grama novamente apenas três horas antes do início do jogo.

A medida busca impedir que as folhas da grama voltem a crescer durante a noite e, assim, estejam entre 0,1 e 0,2 milímetro mais compridas na hora da partida. Embora a diferença seja mínima, o técnico Niko Kovac e os demais integrantes da equipe estão plenamente satisfeitos com a mudança, segundo a Sport Bild , já que o jogo de fato ficou mais rápido. Isso beneficia o BVB em sua busca por atuar da maneira mais dominante possível em seu estádio.

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BVB, notícia: Ole Book indica possível foco do clube no mercado de inverno

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Ole Book, indicou em qual setor o BVB poderá buscar novos jogadores na próxima janela de transferências de inverno.

Questionado pela DAZN, antes do jogo da Champions League contra o Betis Sevilla na noite de quarta-feira, sobre possíveis reforços em janeiro, Book desconversou inicialmente: "Vamos ver o que será possível. Isso também depende de termos mais lesões." O clube estaria "muito satisfeito com o elenco que temos agora. Temos opções suficientes no elenco."

No fim, porém, Book fez ao menos a seguinte observação: "Não é nenhum grande segredo que não temos muitos laterais. Não podemos ter muitos problemas nessa posição."

Julian Ryerson e Daniel Svensson costumam atuar como alas no esquema-base do Dortmund, e a opção seguinte para a função é o atacante Maximilian Beier. Como Kaua Prates, lateral-esquerdo contratado no verão, ainda não se mostrou uma alternativa concreta, as opções para as posições de lateral no elenco do Dortmund ficam escassas depois deles. O zagueiro Ramy Bensebaini, porém, também poderia atuar pela esquerda, e Waldemar Anton seria uma opção para o lado direito em caso de necessidade.

Há um dado interessante nesse contexto: o jovem meio-campista polonês Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, que aparentemente já estava na mira do BVB no verão, voltaria a ser uma possibilidade para o inverno. Em outubro, o Bild havia informado que o Dortmund gostaria de contratar Regula, de 20 anos, e adaptá-lo para atuar como lateral-direito.

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BVB, notícia: Dietmar Hamann vê chances reais de título para o Borussia Dortmund

Após o empate por 2 a 2 no confronto de destaque da Bundesliga contra o líder Bayern de Munique, no último fim de semana, Dietmar Hamann acredita que o Borussia Dortmund pode, de fato, proporcionar ao Bayern uma disputa emocionante pelo título.

"Eles mostraram que conseguem competir de igual para igual", disse o ex-jogador do Bayern no podcast 'Hamann & Stankovic', da Sky Austria, impressionado com a atuação do BVB na Allianz Arena. "Mesmo que tenham tido um pouco de sorte: poucos conseguiram buscar o empate duas vezes em Munique desde que Vincent Kompany chegou."

Konrad Laimer colocou o Bayern à frente aos 38 minutos, e Serhou Guirassy empatou para os visitantes após uma hora de jogo. Pouco depois, um gol de Dayot Upamecano devolveu a vantagem aos donos da casa, mas Fabio Silva, que saiu do banco, marcou aos 89 minutos e garantiu que o Borussia voltasse para casa com um ponto.

"Eles estão muito confiantes e agora têm um elenco muito bom", afirmou Hamann, destacando a evolução do Dortmund. O mais importante, porém, seria outra coisa: "Acho que, no sábado, eles tiveram a sensação de que 'sim, o Bayern pode estar vulnerável neste ano'", disse Hamann.

Após oito rodadas, o BVB tem o mesmo número de pontos que o Bayern, mas ocupa a segunda posição por causa do saldo de gols inferior. No próximo jogo da Bundesliga, no sábado, vencer o recém-promovido Elversberg em casa é obrigação para o Dortmund, enquanto o Bayern visita o Mainz 05.

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BVB, notícia: Dortmund só empata na Youth League apesar do reforço de jogadores do elenco principal

Apesar de contar com jogadores do elenco principal, o sub-19 do Borussia Dortmund não passou de um empate por 2 a 2 em casa contra o Betis Sevilla, na quarta-feira, pela Youth League.

O zagueiro Luca Reggiani e o lateral-esquerdo Kaua Prates, contratado do Cruzeiro, do Brasil, no verão, por 7 milhões de euros, ganharam minutos de jogo no duelo com os espanhóis. E a equipe de base do BVB abriu o placar cedo: Justin Hoy marcou logo aos 6 minutos.

O Betis, porém, empatou pouco depois com Ruben de Sa, aos 12 minutos. Em seguida, o artilheiro Bjarki Gardarsson fez 2 a 1 para o Borussia, aos 23. Em um primeiro tempo movimentado, os visitantes tiveram um pênalti a seu favor aos 27 minutos, mas o goleiro do BVB Aaron Held defendeu a cobrança. Alguns minutos depois, porém, a vantagem acabou: Fran Batan marcou aos 35 minutos e definiu o placar em 2 a 2.

Enquanto Reggiani, que atualmente não tem perspectiva de jogar pelo time principal, permaneceu em campo durante os 90 minutos, Prates foi substituído pouco antes de completar uma hora de jogo.

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