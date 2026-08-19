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Konstantinos Karetas, Giannis Konstantelias, Joey Veerman, antes deles Joane Gadou, Kaua Prates, Justin Lerma: no elenco do BVB, muita coisa aconteceu no quesito chegadas nesta janela de transferências de verão. Mas ainda não deve ser o fim definitivo. Após a saída de Yan Couto, ainda há necessidade de agir pelo lado direito.

Ali, Hector Fort, do FC Barcelona, era considerado recentemente o candidato mais promissor para uma transferência a Dortmund. Mas, segundo informações do As , os aurinegros, sob o comando do diretor esportivo Ole Book, também estariam analisando a contratação do brasileiro Angelo, que atualmente tem contrato com o Al Nassr.

Foi para lá que o ponta de origem se transferiu no verão de 2024 por 23 milhões de euros, depois que sua passagem pelo FC Chelsea transcorreu sem uma única partida oficial. O jogador de 21 anos chegou à Stamford Bridge em 2023 vindo do FC Santos por 15 milhões de euros, mas depois foi repassado por empréstimo ao Racing Strasbourg.

Chelsea e Racing pertencem ambos ao Blue Group. O clube da primeira divisão francesa funciona, por assim dizer, como um centro de acolhimento para talentos do Chelsea contratados por altos valores, que ainda devem se desenvolver em nível profissional para, no fim, render lucro em transferência aos Blues. Como no caso de Angelo.

O ponta-direita fez uma boa temporada pelo Strasbourg (21 jogos na liga, quatro assistências), antes de precisar ficar afastado por um longo período por causa de uma inflamação no osso púbico. Ainda assim, o Al Nassr avançou e não deve se arrepender disso. Em 79 jogos oficiais, o brasileiro soma até aqui 33 participações em gols.

Mas é duvidoso que o BVB realmente entre agora na disputa pelo jogador de 21 anos. Por um lado, por causa dos 30 milhões de euros pedidos pelo Al Nassr, segundo o As , valor que o BVB provavelmente teria de investir para tirar Angelo de seu contrato válido até 2029. Por outro, as posições no ataque já estão muito bem servidas e, na maioria dos casos, ocupadas em dobro em Dortmund por causa das novas contratações.

No entanto, o técnico Niko Kovac também vem planejando atualmente usar Maximilian Beier como ala em seu sistema com linha de três. Beier, assim como Angelo, é um jogador formado para atuar no setor ofensivo. Portanto, abrir-se-ia um pequeno cenário, ainda que improvável.

Ainda assim, uma contratação cara por parte do BVB de um ex-jogador da seleção sub-20, que há dois anos não atua em nível absolutamente de elite, equivaleria a uma sensação e não combinaria em nada com as atividades atuais do clube no mercado sob Book.

BVB, notícias: Borussia Dortmund contrata jogador da 8ª divisão francesa

Além das chegadas de Giannis Konstantelias e Joey Veerman, o BVB também realizou uma transferência mais incomum.

O jovem meia ofensivo Amine Lettifi, de 17 anos, se junta ao sub-19 dos aurinegros após um período de testes bem-sucedido. Lettifi jogava anteriormente no US Lesquin, da oitava divisão francesa, embora a equipe de Lettifi atuasse na segunda categoria de base mais alta do país.

"Amine imediatamente me deixou curioso, futebolisticamente, mas também por sua trajetória. Ele não vem de uma das grandes academias e abriu seu caminho por conta própria. Isso mostra que, na formação, muitos caminhos podem levar ao objetivo", declarou o diretor do centro de formação do Dortmund, Thomas Broich.

BVB, notícias: Vencedor silencioso da pré-temporada recebe contrato de longo prazo

Enzo Duarte aparentemente causou uma ótima impressão no BVB na atual pré-temporada de verão e agora será recompensado por isso. Como informa a Sky, o jogador de 17 anos da seleção de Luxemburgo teria subido ao topo do ranking interno de talentos e agora receberá um contrato profissional de longo prazo. A assinatura, segundo a reportagem, deve acontecer ainda nesta semana.

Duarte havia se transferido sem custos para Dortmund em janeiro de 2025. Nas categorias de base do BVB, ele acumulou quase 2.500 minutos em 36 jogos oficiais, com dois gols e sete assistências.

Em junho do ano passado, ele chegou até a escrever história no clube, ao se tornar, com apenas 16 anos, quatro meses e 13 dias, o terceiro jogador mais jovem da seleção principal de Luxemburgo e, ao mesmo tempo, o mais jovem na longa história do BVB. Em Dortmund, Duarte superou Nuri Sahin e Youssoufa Moukoko, que também despontaram cedo.

Desde então, vieram mais quatro partidas pela seleção principal de seu país. Em 6 de junho, ele inclusive fez sua estreia como titular contra a Albânia. O próprio Duarte, que fala alemão fluentemente, se sente mais à vontade no meio-campo central, na função de camisa 8.

No BVB, sua evolução foi acompanhada com grande satisfação desde o início. O jornal Luxemburger Wort chegou até a escrever que Duarte foi "muito elogiado" pelo atual presidente do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, em uma conversa com o presidente da federação de Luxemburgo, Paul Philipp.

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