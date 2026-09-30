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BVB, rumor: o Borussia Dortmund tem uma cláusula? Novos detalhes sobre Paris Brunner

Tendo Sky levantado recentemente uma possível opção de recompra do Borussia Dortmund para a ex-joia do BVB Paris Brunner (AS Monaco), em grande fase, Foot Mercato revela agora novos detalhes.

Segundo o portal francês, o vice-campeão alemão não tem uma opção de recompra clássica por Brunner. Em vez disso, o BVB teria garantido apenas um matching right ao vender o jogador ofensivo para o AS Monaco. Isso significa: diante de eventuais futuras ofertas por Brunner, o Borussia será informado e poderá, se necessário, igualá-las. No entanto, segue Foot Mercato, um retorno a Dortmund não está atualmente na lista de prioridades do jogador da seleção alemã sub-21.

Brunner havia deixado o BVB em 2024 por quatro milhões de euros rumo ao Monaco e, em seguida, foi imediatamente emprestado ao Cercle Brugge, da Bélgica. Após um ano extremamente complicado por lá, Brunner ficou quase completamente escanteado no Monaco na temporada passada e mal jogou. No início da atual temporada, porém, o ex-jogador do Dortmund deslanchou de forma surpreendente, virou titular de repente no líder da Ligue 1 e já marcou seis gols em sete partidas oficiais em 2026/27.

Com isso, Brunner já se catapultou até para o campo de visão do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, e recentemente confirmou sua forma excepcional na estreia pela seleção sub-21 da DFB com dois gols na vitória por 4 a 0 sobre a Letônia.

Enquanto isso, o Monaco quer aparentemente recompensar o desenvolvimento positivo de Brunner o quanto antes com um novo contrato. Segundo o L'Equipe, já há conversas em andamento sobre uma renovação do vínculo do jogador de 20 anos, que atualmente vai até 2028.

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BVB, rumor: decisão em breve sobre o futuro de Niko Kovac?

Depois de o BVB ter oficializado na segunda-feira as renovações de contrato dos dirigentes Thomas Treß, Carsten Cramer e Lars Ricken, aparentemente também deve haver clareza em breve sobre o técnico Niko Kovac.

Segundo informações do Ruhr Nachrichten, ainda nesta pausa para jogos de seleções será lançada a base para uma continuidade da parceria. Fala-se em "conversas exploratórias decisivas". Ao que tudo indica, Kovac deverá então renovar novamente seu contrato, atualmente válido até 2027, na pausa para jogos de seleções seguinte, em novembro.

Além disso, os dirigentes do Borussia Dortmund não devem partir do princípio de que as conversas serão complicadas. Tanto o clube quanto Kovac estariam extremamente satisfeitos com a situação e a evolução atuais.

Kovac assumiu o BVB em fevereiro de 2025 e ainda levou a equipe do 11º lugar às posições de Champions League. No verão seguinte, seu vínculo foi renovado até 2027, antes de o Borussia terminar como vice-campeão. Após quatro rodadas da ainda jovem temporada, o Dortmund lidera atualmente a tabela com a campanha impecável de 12 pontos.

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BVB, notícia: até Großkreutz provoca o Schalke 04

Kevin Großkreutz acha bastante estranho que o FC Schalke 04 e o Borussia Mönchengladbach mantenham, desde pouco tempo, uma amizade entre torcidas.

Em seu podcast "Viertelstunde Fussball", o ídolo do BVB disse, em tom bem-humorado, sobre essa união: "Agora temos dois dérbis!" Großkreutz acrescentou: "Depois da pausa para jogos de seleções, podemos ir para Colônia, porque eles jogam no domingo. Mas os torcedores do Schalke não vão pelos do Gladbach, porque eles mesmos têm um jogo. Então já estaremos em maioria. Vai ser um fim de semana do caralho!"

Enquanto o BVB e o 1. FC Köln mantêm contatos amistosos há anos, em Schalke e Gladbach agora se uniram os respectivos arquirrivais dos dois clubes. "O leitor atento talvez já tenha percebido: a seção de amizades aumentou em um clube. Os contatos com a cena de torcedores de Mönchengladbach existem, na verdade, desde o início dos anos 2000. Embora tenhamos perdido contato nesse meio-tempo, eles voltaram a se fortalecer nos últimos dez anos", dizia recentemente nesse sentido o jornal da curva do S04, "Blauer Brief".

Ainda assim, Großkreutz não conseguiu evitar uma pequena alfinetada no Schalke. Como os Azuis Reais também têm forte ligação com o clube holandês Twente Enschede e com o 1. FC Nürnberg, ele perguntou: "E o Nürnberg? Eles agora também são amigos do Gladbach?"

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