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BVB, notícias: "Deus tinha outros planos" - como Cole Campbell relembra sua passagem pelo BVB

Em outubro de 2024, Cole Campbell fez sua estreia na Bundesliga pelo Borussia Dortmund. O atacante, então com 18 anos, foi formado na academia do BVB e parecia estar a caminho de ser o próximo talento a despontar no BVB. Mas as coisas aconteceram de forma diferente.Até o inverno de 2025, ele somou apenas sete entradas rápidas em campo pelo BVB. No verão de 2025, ele já havia pedido um empréstimo para ter mais tempo de jogo, mas o BVB recusou. Só em janeiro de 2026 ele pôde ir para o Hoffenheim, onde viveu um semestre frustrante. Neste verão, ele se transferiu por seis milhões de euros para o surpreendente promovido SV Elversberg, onde muito indica que ele pode encontrar sua felicidade.

"Faz quase dois anos que eu consegui minha afirmação", disse Campbell em uma rodada de entrevistas com jornalistas americanos, da qual também participou a GOAL USA. "Eu achava que daria certo naquela época. Mas Deus tinha outros planos para mim. Para ser sincero, minha atitude naquela época era bem diferente da de hoje. Nos últimos 22 meses, aprendi coisas que não teria aprendido se as coisas tivessem acontecido de outra forma. Acho que isso me ajudou a mudar minha atitude e a fortalecer meu caráter."

Ao explicar por que escolheu o Elversberg, a nova transferência recorde do clube do Sarre disse o seguinte: "O mais importante era que eu queria jogar mais e assumir um papel maior do que tinha em Dortmund", afirmou Campbell: "A transferência foi muito importante para mim, porque agora estou ganhando tempo de jogo, e isso é o mais importante para o desenvolvimento de um jogador."

BVB, notícias: ex-meio-campista Axel Witsel se aposenta da seleção nacional

O ex-meio-campista do BVB Axel Witsel anunciou sua aposentadoria da seleção belga após 19 anos. Era "hora de abrir espaço para os jovens e para a nova geração", escreveu o jogador de 37 anos, que atuou em Dortmund de 2018 a 2022, em uma publicação nas redes sociais. Witsel disputou na Copa do Mundo no verão sua 140ª e última partida internacional, nas quartas de final contra a Espanha (1 a 2).

"Eu nunca esperava alcançar tanto quando comecei com apenas 18 anos", escreveu Witsel, que atualmente tem contrato com o OGC Nice, da Ligue 1 francesa. O meio-campista estreou em 2008 e foi um dos jogadores mais confiáveis da "geração de ouro" da Bélgica, ao lado de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. No total, Witsel disputou o segundo maior número de partidas internacionais por seu país, atrás apenas de Jan Vertonghen (157). (SID)

BVB, notícias: trio do Dortmund deve renovar

Segundo informações da Sport Bild , os três diretores executivos do BVB, Lars Ricken (esporte), Carsten Cramer (marketing) e Thomas Treß (finanças), podem comemorar renovações de contrato em breve. Seus contratos atuais vão até o fim da temporada.

"Tenho a impressão de que todos os envolvidos, inclusive o técnico Niko Kovac, estão trabalhando juntos de forma muito objetiva. Aqui também se discute com frequência de forma controversa, e eu gosto disso", disse ao jornal o ex-diretor executivo e atual presidente Hans-Joachim Watzke.

As conversas por renovação com o técnico Niko Kovac também podem começar em breve, assim que o futuro de Ricken estiver definitivamente esclarecido.

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