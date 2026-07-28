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BVB, rumor: saída surpreendente no Borussia Dortmund?
O Parma Calcio está, segundo informações do especialista em transferências Gianluca Di Marzio, muito perto de contratar o talento ofensivo espanhol Ousmane Diallo, do Borussia Dortmund.
De acordo com a informação, o clube da primeira divisão italiana vai concluir a transferência do extremo nascido em 2007 já na terça-feira. Diallo não deixa o Dortmund por empréstimo, mas sim em definitivo para o norte de Itália. Recentemente, foi campeão europeu de sub-19 com a Espanha.
Assim, o departamento de formação dos westfalianos perde um dos seus talentos mais proeminentes para a Serie A, antes de o jovem conseguir a afirmação definitiva no plantel principal do Dortmund. Diallo tinha chegado no verão de 2023, vindo da formação do Deportivo Alaves, ao centro de formação dos schwarz-gelben.
Na altura, a contratação do internacional jovem espanhol foi vista como um verdadeiro golpe para o Dortmund, que conseguiu impor-se à concorrência de peso da Primera Division. Em Dortmund, Diallo passou pelos sub-17 (sete golos e três assistências em 14 jogos oficiais) e pelos sub-19 (13 golos e sete assistências em 52 jogos oficiais), antes de somar as primeiras experiências no futebol sénior no Dortmund II, na 3. e 4. divisões, onde até agora foi utilizado 37 vezes (dois golos, três assistências).Getty Images
BVB, notícia: Dortmund faz uma oferta a Shinji Kagawa
O BVB estará a planear um regresso de Shinji Kagawa. Como explicou o diretor Carsten Cramer na digressão asiática, o jogador de 37 anos poderá assumir um papel especial após a carreira.
Cramer deixou clara a enorme importância que o médio tem para o prestígio internacional do clube: "Devemos também ao Shinji a posição de que o BVB desfruta no Japão. É a quarta vez que viemos ao Japão. Isso está muito ligado ao Shinji."
Ao mesmo tempo, Cramer acenou ao veterano com uma oferta concreta para o futuro. "Ele também sabe que, quando a sua carreira ativa chegar ao fim e se tiver vontade de assumir um papel no BVB, é um homem absolutamente desejado por nós", explicou.
No verão de 2010, o jogador ofensivo tinha trocado o Cerezo Osaka pelo Ruhr, ainda largamente como um desconhecido, e sob o comando do então treinador principal Jürgen Klopp tornou-se de imediato uma das figuras centrais das equipas campeãs de 2011 e 2012.
Depois de uma passagem de dois anos pelo Manchester United, o tecnicista regressou ao Dortmund no verão de 2014. No total, Kagawa disputou 216 jogos oficiais pelo BVB em todas as competições nas suas duas passagens, entre 2010 e 2012 e entre 2014 e 2019. Nesse período, o internacional japonês em 97 ocasiões somou 60 golos e 55 assistências.
Após a sua segunda passagem por Dortmund, Kagawa deu continuidade à sua odisseia no futebol profissional europeu. As etapas levaram-no a Espanha, para o Real Saragossa, à Grécia, para o PAOK Salónica, e à Bélgica, para o VV St. Truiden. Desde o início de 2023, o criativo está novamente vinculado, no seu país, ao clube onde se formou, o Cerezo Osaka.
É contra este clube que o Borussia disputará um jogo de preparação na próxima quarta-feira, às 12 horas da Alemanha.Getty Images
BVB, rumor: não é só o Como que deverá ter Yan Couto debaixo de olho
Yan Couto poderá deixar o Borussia Dortmund apesar da transferência para o participante italiano da Champions League Como 1907, alegadamente fracassada segundo os rumores. É o que noticia o Ruhr Nachrichten, segundo o qual existem outros interessados, não identificados, no lateral-direito.
O jornal local, no entanto, também classifica uma saída antecipada do brasileiro de 24 anos como uma empreitada bastante "complicada".
Para o Dortmund, a novela em curso traz consigo um dilema estratégico. Se o clube da Bundesliga ainda vender Couto até ao fim da atual janela de transferências, haverá necessidade de agir no lado direito da defesa. Nesse cenário, o Dortmund teria obrigatoriamente de contratar um novo jogador para a faixa, para não pôr em risco a profundidade do plantel nessa posição defensiva exterior.
BVB: jogos de preparação, datas e transmissões televisivas no verão
Data
Hora
Jogo
Transmissão na TV e em livestream
Local do jogo
Quarta-feira, 29 de julho
12 horas (hora da Alemanha)
Cerezo Osaka vs. BVB
BVB-TV / Sky / DAZN
Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)
Sábado, 1 de agosto
12 horas (hora da Alemanha)
FC Tokyo vs. BVB
BVB-TV / Sky / DAZN
MUFG Stadium (Tóquio)
Domingo, 9 de agosto
15 horas (hora da Alemanha)
FC Arsenal vs. BVB
BVB-TV / Sky
Emirates Stadium (Londres)
Sábado, 15 de agosto
17h30
BVB vs. AS Roma
BVB-TV / Sky
Signal Iduna Park (Dortmund)