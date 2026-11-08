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A lesão de Serhou Guirassy pode se tornar um problema para o BVB também fora de campo. Enquanto isso, Jobe Bellingham recebe elogios especiais. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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BVB, notícias: Borussia Dortmund pode enfrentar disputa por Serhou Guirassy?

A lesão de Serhou Guirassy pode causar turbulência no Borussia Dortmund durante a pausa para as seleções.

O motivo? Após sofrer uma distensão no jogo da Champions League contra o Betis de Sevilha (2 a 1), no meio da semana, Guirassy precisou ficar fora da partida de sábado contra o Elversberg (2 a 1), pela Bundesliga. O BVB espera que o atacante volte após a próxima pausa para as seleções, mas ainda não está definido se Guirassy viajará para se apresentar à seleção da Guiné.

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O clube mantém "um bom diálogo" com a Federação de Futebol da Guiné, disse o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, à DAZN antes do jogo contra o Elversberg. "Do nosso ponto de vista, não faz sentido do ponto de vista médico", ressaltou. Ele, porém, deixou a questão em aberto: "Mas, em princípio, é preciso manter o diálogo com a federação."

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O Borussia, naturalmente, prefere que Guirassy permaneça em Dortmund, se recupere da lesão sob a supervisão dos médicos do clube e, na melhor das hipóteses, esteja novamente à disposição para o próximo jogo da Bundesliga, em Mönchengladbach, no dia 21 de novembro. A Guiné, por sua vez, gostaria muito de contar com seu principal astro: afinal, terá dois compromissos importantes contra a Eritreia pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações do próximo verão, em casa no dia 12 de novembro e fora no dia 16 de novembro.

Duas vitórias são indispensáveis para que a Guiné continue na cola da África do Sul, atual líder do Grupo D. Apenas o primeiro colocado do grupo da Guiné se classifica para a fase final de 2027. Guirassy e seus companheiros perderam por 2 a 1 o jogo de ida na África do Sul, no fim de setembro. Em março do ano que vem, acontecerá em casa a partida de volta, que pode ser decisiva.

Getty Images

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BVB, rumor: tratamento dado aos jovens talentos provoca discussões controversas?

O tratamento dado aos talentos formados no Borussia Dortmund parece ser, no momento, um tema delicado no clube.

Segundo uma reportagem da kicker , há "discussões internas intensas e, em parte, controversas" no BVB sobre se jovens como Mathis Albert (17) e Samuele Inacio (18) recebem oportunidades suficientes atualmente.

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De acordo com a publicação, alguns dirigentes do Dortmund se incomodam com o fato de que talentos como Albert, Inacio, Mussa Kaba (17) e Enzo dos Santos (17) só têm recebido tempo de jogo significativo na equipe sub-23, na liga regional, ou no sub-19. Segundo a kicker, cresce o número de pessoas que defendem que eles precisam, desde já, de minutos regulares no time de Niko Kovac na Bundesliga.

Isso também está ligado à preocupação com a posição do BVB no mercado de jovens talentos de outros clubes. Afinal, jogadores jovens que interessam ao Dortmund podem se desanimar ao perceber que as perspectivas de receber oportunidades no time profissional não são das melhores.

Getty Images

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BVB, notícias: Hamann faz grandes elogios a Jobe Bellingham

Dietmar Hamann está entusiasmado com a evolução do meio-campista Jobe Bellingham no Borussia Dortmund.

"Jobe Bellingham chegou a Dortmund cercado de grandes expectativas e foi muitas vezes comparado a seu irmão (Jude, astro do Real Madrid, nota da redação), o que provavelmente não é justo com ele, porque é um jogador um pouco diferente, mais defensivo. Ele precisou sair de campo repetidas vezes, não conseguiu encontrar ritmo e não jogou bem", disse Hamann à Sky sobre o início complicado de Bellingham no BVB, que o contratou do Sunderland AFC em 2025 por 30,5 milhões de euros.

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Hamann continuou: "Mas o que ele tem apresentado desde o último inverno é extraordinário. O treinador tem grande participação nisso." Hoje, Bellingham é peça indispensável entre os titulares do Dortmund, convence com atuações constantes e agora recebeu, inclusive, sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra. "Se ele se tornar metade ou três quartos do jogador que seu irmão é, o Dortmund ainda terá muitas alegrias com ele", ressaltou Hamann.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Elversberg, no sábado, Bellingham voltou a ser titular do BVB e foi substituído pouco antes do fim. Após a partida, o jogador de 21 anos destacou à DAZN sua gratidão sobretudo ao técnico Niko Kovac por sua evolução: "No fim das contas, é ele e, claro, também o clube que realmente me ajudam e me trouxeram até este ponto, em que sou convocado para a seleção. Estou muito feliz e só quero continuar trabalhando duro."

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Bellingham está muito animado para viajar e se juntar à seleção inglesa ao lado do irmão mais velho, Jude: "Imaginamos isso tantas vezes quando jogávamos juntos no jardim ou no parque. É um grande sonho. Ainda não aconteceu, então não quero comemorar antes da hora. Mas estou realmente muito empolgado", disse.

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BVB, notícias: Joane Gadou recebe prêmio

O defensor Joane Gadou, do Borussia Dortmund, foi eleito o estreante do mês de outubro na Bundesliga.

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Na votação entre torcedores, representantes dos clubes e especialistas selecionados da Bundesliga, Gadou ficou à frente do promissor goleiro Dennis Seimen, do Stuttgart, e do zagueiro Mattes Hansen, do SC Paderborn. São elegíveis ao prêmio de estreante do mês jogadores que tinham menos de 23 anos na primeira rodada, nunca haviam sido titulares antes e tinham disputado no máximo 450 minutos na Bundesliga.

Gadou chegou ao Dortmund no verão passado, vindo do RB Salzburg por 19,5 milhões de euros, e conquistou de imediato uma vaga entre os titulares do BVB. Em 15 partidas disputadas até agora nesta temporada, considerando todas as competições, o francês de 19 anos convenceu na maioria delas, entre outros motivos pela impressionante maturidade na defesa.

Getty Images

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BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Sábado, 21 de novembro (15h30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund Terça-feira, 24 de novembro (21h) Champions League Arsenal x Borussia Dortmund Domingo, 29 de novembro (19h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen Quarta-feira, 2 de dezembro (20h45) Copa da Alemanha Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Domingo, 6 de dezembro (15h30) Bundesliga Schalke 04 x Borussia Dortmund