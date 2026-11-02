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BVB, notícias: Ole Book elogia Jobe Bellingham

No grande jogo de sábado contra o Bayern de Munique, Jobe Bellingham fez sua melhor partida até agora pelo Borussia Dortmund. O enorme esforço físico do inglês, que também se destacou várias vezes no ataque, chamou especialmente a atenção.

O diretor esportivo do BVB, Ole Book, mostrou-se satisfeito com a evolução de Bellingham. "Fisicamente, ele está no mais alto nível. Consegue acompanhar plenamente o ritmo e crescer durante as partidas. Mesmo quando o jogo se prolonga um pouco, ainda tem energia para jogar com muita precisão", disse, antes de acrescentar: "No fim das contas, é isso que faz a diferença. Ele consegue correr muito durante o jogo inteiro e, ainda assim, jogar futebol com precisão. É alguém feito para os grandes palcos."

Bellingham trocou o AFC Sunderland pelo Dortmund no verão de 2025, por 30,5 milhões de euros. Até agora, o jogador de 21 anos disputou 62 partidas oficiais pelo BVB, com um gol e oito assistências.

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BVB, notícias: dirigente do Dortmund fala sobre renovações de Waldemar Anton e Serhou Guirassy

O Borussia Dortmund trabalha para manter dois pilares importantes da equipe, Waldemar Anton e Serhou Guirassy, além do prazo de seus contratos atuais. No programa Doppelpass, do Sport1, o diretor-executivo Carsten Cramer falou sobre as negociações em andamento: "Isso está acontecendo nos bastidores, com o objetivo em mente. Essa é a nossa força. Estamos muito satisfeitos com a situação atual."

Por outro lado, Cramer deu poucas informações sobre uma possível cláusula de rescisão no contrato de Felix Nmecha. O meio-campista, cujo vínculo foi renovado até 2030 apenas em março, teria uma cláusula desse tipo no valor de supostamente 80 milhões de euros.

Questionado sobre o assunto, o dirigente do BVB desconversou: "Preciso verificar se ele tem uma cláusula de rescisão. Por princípio, não falamos sobre o conteúdo dos contratos."

Sobre possíveis vendas por valores elevados após a temporada, Cramer disse: "Sempre seremos um clube que desenvolve jogadores. Isso faz parte do acordo. Queremos manter esses jogadores pelo maior tempo possível. Acho que teremos condições de manter o elenco no verão. Não queremos liberar jogadores. Mas definitivamente não poderemos impedir nem evitar essas vendas."

Quanto a possíveis contratações na próxima janela de transferências de inverno, afirmou: "Ole Book e Lars Ricken acompanham a situação diariamente e estão prontos para agir a qualquer momento. Não quero descartar nada."

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BVB, notícias: Gregor Kobel envia mensagem a Ismael Saibari após lesão

Ismael Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito após uma colisão com o goleiro do BVB Gregor Kobel durante a partida do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund.

Em um story no Instagram, Kobel desejou boa recuperação ao jogador do Bayern no domingo. "Sinto muito por ver isso. Desejo tudo de bom a você. Melhore logo, Ismael!", escreveu. Saibari respondeu: "Obrigado. Agradeço muito!"

A lesão ocorreu aos 26 minutos. Após uma boa chance de gol, o jogador do Bayern torceu o pé direito em um lance com Kobel. Em seguida, Saibari precisou ser levado ao vestiário com o apoio de integrantes da equipe e, mais tarde, deixou o estádio de muletas.

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