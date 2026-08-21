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BVB, notícias: Borussia Dortmund segue de olho em Asllani - modelo especial de transferência?

O BVB deve seguir trabalhando na contratação de Fisnik Asllani. É o que informa o Bild. Apesar das já realizadas e custosas transferências ofensivas de Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias, que juntas consumiram quase 60 milhões de euros, e apesar de Asllani não ter sido aprovado no exame médico no RB Leipzig, o atacante de 24 anos continua "no radar". Há meses o Dortmund vem sendo ligado, ora de forma mais concreta, ora de forma menos concreta, a uma transferência de Asllani.

Também a condição introduzida recentemente para uma transferência ao Dortmund, segundo a qual todos os responsáveis - de Ole Book a Lars Ricken, passando pelo técnico Niko Kovac - precisam primeiro levantar o polegar, teria sido cumprida. Em especial o diretor esportivo Book estaria absolutamente convencido das qualidades de Asllani desde os tempos em comum no Elversberg.

O próprio Asllani também seguiria longe de se opor a uma mudança para Dortmund, diz a reportagem. Há, no entanto, dois grandes entraves. O primeiro é de natureza financeira.

A cláusula de rescisão no contrato de Asllani para a atual janela de transferências de verão, que, ao que tudo indica, ficava entre 25 e 29 milhões de euros, já expirou. O RB Leipzig queria acionar essa cláusula, mas manifestou preocupações após o exame médico e deixou a transferência melar. Agora, o TSG Hoffenheim pode voltar a negociar livremente o valor da transferência de Asllani (contrato até 2029) em possíveis negociações. Uma desvantagem para o BVB.

Segundo o Bild, os aurinegros podem estar considerando um modelo especial de transferência: um empréstimo com obrigação de compra posterior, que então possivelmente seria mais alta do que a cláusula de rescisão já expirada, para tornar esse acordo mais atraente para o clube da região de Kraichgau.

O segundo entrave: na verdade, o BVB não tem atualmente necessidade de mais um jogador de ataque. A dupla formada por Serhou Guirassy e Fabio Silva para a posição de centroavante está definida. Mas Silva, em especial, voltou recentemente a ser ligado a uma saída após apenas uma temporada. O Real Betis, da LaLiga espanhola, teria definido o português como alvo absoluto. Mais recentemente, Silva chamou atenção ao apagar de seu perfil no Instagram todas as fotos suas com referência ao BVB.

Em sua temporada de estreia, o jogador de 24 anos convenceu com a camisa do Dortmund apenas no papel de opção vinda do banco e como garçom, mas não como centroavante goleador ou substituto sério de Guirassy no time titular. Caso o Real Betis ofereça ao BVB os 22,5 milhões de euros que o clube havia pago no verão passado ao Wolverhampton Wanderers, uma saída-relâmpago não parece improvável.

Então, por sua vez, o Dortmund teria um orçamento fresco para transferências e ainda uma necessidade aguda de agir. Por um lado, o risco é grande demais de entrar em uma temporada com tripla carga tendo apenas Guirassy como atacante de ofício; por outro, a permanência do guineense também ainda não está garantida a cem por cento, caso chegue uma proposta sedutora de última hora da Arábia Saudita, diz o Bild.

"Primeiro, fizemos o nosso trabalho e compensamos as saídas de forma sensata. Agora estamos em uma situação, no dia 20 de agosto, em que podemos observar o mercado. Não precisa mais acontecer nada, talvez ainda aconteça algo. Estamos preparados para isso, talvez ainda surjam oportunidades empolgantes para nós", disse Ricken na entrevista coletiva antes da próxima Supercopa contra o Bayern de Munique sobre o status do planejamento de transferências do Dortmund.

Além disso, ao ser questionado sobre os rumores de saída envolvendo Silva e também Marcel Sabitzer, ele ressaltou: "Não há nenhum recado para jogador algum de que precisa sair ou procurar outro clube. Eu ficaria tudo, menos infeliz, se entrássemos na temporada com este elenco."

Em Hoffenheim, por sua vez, após a frustrada transferência para o Leipzig, o planejamento seria firme no sentido de que Asllani jogará pelo clube da região de Kraichgau na próxima temporada. Depois de retornar ao Hoffenheim após um empréstimo extremamente bem-sucedido no Elversberg (37 jogos, 19 gols, 10 assistências), sua estrela também brilhou na Bundesliga. Em sua primeira temporada pela TSG, Asllani marcou 11 gols e deu dez assistências em 35 partidas oficiais.

Recentemente, a Juventus de Turim também teria sondado o jogador da seleção de Kosovo.

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BVB, rumor: Coutinho deve substituir reforço do Borussia Dortmund

Segundo informações do portal grego Sportdog, o PAOK Saloniki definiu Philippe Coutinho como alvo na busca por um sucessor para Giannis Konstantelias, que se transferiu para o BVB.

O jogador, hoje com 34 anos, estaria em alta no tradicional clube grego. Coutinho, que jogou por empréstimo no Bayern de Munique em 2019/20 e conquistou a Tríplice Coroa, esteve por último sob contrato com o Vasco da Gama, em sua terra natal, o Brasil. Desde fevereiro, porém, ele está sem clube.

Os rumores sobre o PAOK, aliás, não surgem do nada: Leo Matos, então diretor técnico do Vasco da Gama, hoje é diretor esportivo em Tessalônica e seguiria em contato com Coutinho.

Para Coutinho, seria o retorno à Europa após pouco mais de três anos, depois de ele ter sido emprestado pelo Aston Villa primeiro ao clube catari Al-Duhail SC (2023/24) e depois ao Vasco da Gama (2024/25). Na temporada seguinte, veio a transferência em definitivo para o Brasil.

Com a saída de Konstantelias, o PAOK perdeu não apenas seu melhor jogador, mas também um grande xodó da torcida. O Borussia Dortmund pagou 26 milhões de euros mais bônus pelo jogador ofensivo.

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