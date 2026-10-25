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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduzido por

BVB, notícias e rumores: Maximilian Beier fica feliz com presente muito especial de um astro dos dardos após marcar o gol da vitória contra o Eintracht Frankfurt

Bundesliga
Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
M. Beier

Maximilian Beier recebeu uma recompensa muito especial pelo gol que garantiu a vitória do Borussia Dortmund em casa sobre o Eintracht Frankfurt. Niko Kovac falou com emoção sobre a doença de Vincent Kompany. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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BVB, notícias: Maximilian Beier recebe prêmio especial após gol da vitória contra o Frankfurt

Um belo gol na vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, diante do astro dos dardos Stephen Bunting, e, de quebra, um prêmio especial pela vitória. A noite de sábado de Maximilian Beier, conhecido por ser fã de dardos, foi quase perfeita.

Um torcedor do BVB chegou a dar ao atacante um ingresso para as quartas de final do Campeonato Europeu de Dardos, disputado em Dortmund, no domingo. "Vou com certeza amanhã, sim", comemorou Beier à Sky ao falar do presente, que recebeu por intermédio do técnico Niko Kovac.

A presença de Bunting, que enfrenta Gerwyn Price nas quartas de final do Campeonato Europeu de Dardos no domingo, no Signal-Iduna-Park também foi especial para Beier. O jogador revelou que já havia até vencido "um leg" contra Bunting em uma partida de dardos e se declarou, "com certeza", o melhor jogador de dardos do BVB. Bunting chegou a lhe "dizer que tenho potencial para depois da carreira", contou Beier, referindo-se à possibilidade de seguir nos dardos após deixar o futebol.

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images

BVB, notícias: ex-jogador do Dortmund pode ajudar em transferência

O Borussia Dortmund já teria considerado contratar o jovem talento polonês do meio-campo Marcel Regula no verão passado. E, segundo relatos recentes da imprensa, o BVB pretende fazer uma nova tentativa na janela de transferências de inverno.

Um ponto a favor é que Zlatan Alomerovic, ex-jogador do Dortmund, é companheiro de equipe de Regula no Zaglebie Lubin, da primeira divisão polonesa. O goleiro de 35 anos jogou nas categorias de base do BVB e, entre 2010 e 2015, disputou 112 partidas oficiais pelo segundo time do Borussia.

Ele poderia até tomar a iniciativa de convencer Regula a se transferir para Dortmund. De qualquer forma, já prometeu ajudar o jovem de 19 anos caso ele vá para o BVB: "Quanto à moradia na Alemanha: assim que houver propostas concretas, vou ajudá-lo a escolher", disse Alomerovic ao Kanal Sportowy sobre Regula.

Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images

BVB, notícias: Kovac deseja melhoras a Kompany: "Ele precisa de tempo"

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, desejou melhoras ao treinador principal do Bayern de Munique, Vincent Kompany, e ressaltou que o belga deve ter todo o tempo necessário para se recuperar.

"O importante nesta fase é deixá-lo descansar, e ele precisa de tempo, porque todos sabemos como o trabalho de treinador é desgastante", disse Kovac à Sky antes da vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na noite de sábado.

Kompany está sendo tratado e submetido a exames em um hospital de Munique desde sexta-feira, depois de sofrer um colapso no centro de treinamento do Bayern enquanto acompanhava uma atividade do segundo time. Como destacou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, na manhã de sábado, o estado de Kompany é estável, mas o belga pode ficar afastado do clube por semanas.

"É claro que eu, assim como todos os torcedores de futebol, desejo a ele apenas o melhor: que se recupere rapidamente e possa voltar ao campo", afirmou Kovac ao falar de Kompany.

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Terça-feira, 27 de outubro (20h45)

Copa da Alemanha

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Sábado, 31 de outubro (18h30)

Bundesliga

Bayern de Munique x Borussia Dortmund

Quarta-feira, 4 de novembro (21h)

Champions League

Borussia Dortmund x Betis de Sevilha

Sábado, 7 de novembro (15h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x SV Elversberg

Sábado, 21 de novembro (15h30)

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund


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