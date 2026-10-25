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BVB, notícias: Maximilian Beier recebe prêmio especial após gol da vitória contra o Frankfurt

Um belo gol na vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, diante do astro dos dardos Stephen Bunting, e, de quebra, um prêmio especial pela vitória. A noite de sábado de Maximilian Beier, conhecido por ser fã de dardos, foi quase perfeita.

Um torcedor do BVB chegou a dar ao atacante um ingresso para as quartas de final do Campeonato Europeu de Dardos, disputado em Dortmund, no domingo. "Vou com certeza amanhã, sim", comemorou Beier à Sky ao falar do presente, que recebeu por intermédio do técnico Niko Kovac.

A presença de Bunting, que enfrenta Gerwyn Price nas quartas de final do Campeonato Europeu de Dardos no domingo, no Signal-Iduna-Park também foi especial para Beier. O jogador revelou que já havia até vencido "um leg" contra Bunting em uma partida de dardos e se declarou, "com certeza", o melhor jogador de dardos do BVB. Bunting chegou a lhe "dizer que tenho potencial para depois da carreira", contou Beier, referindo-se à possibilidade de seguir nos dardos após deixar o futebol.

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Próximas partidas BVB Copa da Alemanha 15:45 SVW

BVB, notícias: ex-jogador do Dortmund pode ajudar em transferência

O Borussia Dortmund já teria considerado contratar o jovem talento polonês do meio-campo Marcel Regula no verão passado. E, segundo relatos recentes da imprensa, o BVB pretende fazer uma nova tentativa na janela de transferências de inverno.

Um ponto a favor é que Zlatan Alomerovic, ex-jogador do Dortmund, é companheiro de equipe de Regula no Zaglebie Lubin, da primeira divisão polonesa. O goleiro de 35 anos jogou nas categorias de base do BVB e, entre 2010 e 2015, disputou 112 partidas oficiais pelo segundo time do Borussia.

Ele poderia até tomar a iniciativa de convencer Regula a se transferir para Dortmund. De qualquer forma, já prometeu ajudar o jovem de 19 anos caso ele vá para o BVB: "Quanto à moradia na Alemanha: assim que houver propostas concretas, vou ajudá-lo a escolher", disse Alomerovic ao Kanal Sportowy sobre Regula.

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BVB, notícias: Kovac deseja melhoras a Kompany: "Ele precisa de tempo"

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, desejou melhoras ao treinador principal do Bayern de Munique, Vincent Kompany, e ressaltou que o belga deve ter todo o tempo necessário para se recuperar.

"O importante nesta fase é deixá-lo descansar, e ele precisa de tempo, porque todos sabemos como o trabalho de treinador é desgastante", disse Kovac à Sky antes da vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na noite de sábado.

Kompany está sendo tratado e submetido a exames em um hospital de Munique desde sexta-feira, depois de sofrer um colapso no centro de treinamento do Bayern enquanto acompanhava uma atividade do segundo time. Como destacou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, na manhã de sábado, o estado de Kompany é estável, mas o belga pode ficar afastado do clube por semanas.

"É claro que eu, assim como todos os torcedores de futebol, desejo a ele apenas o melhor: que se recupere rapidamente e possa voltar ao campo", afirmou Kovac ao falar de Kompany.

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BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Terça-feira, 27 de outubro (20h45) Copa da Alemanha Borussia Dortmund x Werder Bremen Sábado, 31 de outubro (18h30) Bundesliga Bayern de Munique x Borussia Dortmund Quarta-feira, 4 de novembro (21h) Champions League Borussia Dortmund x Betis de Sevilha Sábado, 7 de novembro (15h30) Bundesliga Borussia Dortmund x SV Elversberg Sábado, 21 de novembro (15h30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund



