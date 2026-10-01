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BVB, rumor: Konstantinos Karetsas no banco contra a equipe da DFB?

Ao contrário do que aconteceu na surpreendente vitória por 1 a 0 da Grécia na Nations League, Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, pode não estar entre os titulares no jogo de volta, diante de sua torcida, contra a seleção alemã. É o que aponta uma reportagem do Ruhr Nachrichten.

Segundo a publicação, o técnico do BVB, Niko Kovac, telefonou antes da longa pausa para a data Fifa com cada um dos 20 treinadores de seleções que têm um jogador do Borussia em seus elencos, alertando-os sobre o controle de carga. Acima de tudo, a forma de lidar com Karetsas e Nico Schlotterbeck deve ter sido especialmente importante para ele.

De fato, Schlotterbeck foi cortado do elenco da Alemanha para a derrota contra a Grécia, provavelmente também por causa do pedido de Kovac. Na quarta-feira, porém, o zagueiro se lesionou no tornozelo no treino de encerramento antes do duelo com a Sérvia e, por isso, teve de deixar a delegação. A DFB não deu informações sobre a gravidade da lesão ou sobre uma possível ausência mais longa, enquanto o jornal Bild ao menos descartou uma operação.

O jogador de 26 anos já havia sofrido uma lesão no tornozelo durante a Copa do Mundo e, por isso, também perdeu o início de temporada com o BVB, mas voltou justamente a tempo da estreia de Klopp. Karetsas, por sua vez, foi prejudicado por problemas circulatórios depois de desabar no jogo da Champions League contra o Villarreal e também retornou ao elenco pouco antes da pausa para a data Fifa.

Até aqui, porém, Karetsas foi titular nas duas partidas, jogou 74 minutos contra a Sérvia (2 a 1) e atuou durante os 90 minutos completos contra a Alemanha. Segundo o Ruhr Nachrichten, agora ele deve ganhar mais descanso para reduzir o risco de lesão por uma possível sobrecarga.

Afinal, o BVB volta a jogar pela Bundesliga na sexta-feira da próxima semana, quando o SV Werder Bremen visita Dortmund.

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BVB, notícias: Daniel Svensson fala abertamente sobre rumores de transferência

Daniel Svensson comentou os rumores sobre uma possível saída do Borussia Dortmund para a Premier League ou a Serie A. Nos últimos tempos, havia informações, entre outras, sobre um interesse do Arsenal ou do Milan.

Agora, porém, Svensson tratou de esfriar as especulações. "Eu também li algo sobre isso", disse ele em uma rodada de entrevistas durante sua passagem pela seleção sueca e enfatizou que não recebeu investidas: "Claro que é lisonjeiro ler isso. Não houve nada concreto, e eu não ouvi nada além daquilo que estava na mídia. Eu me sinto bem em Dortmund e estou ansioso para seguir meu caminho por lá."

Svensson havia se transferido para o BVB em fevereiro de 2025 inicialmente por empréstimo, vindo do clube da primeira divisão dinamarquesa FC Nordsjaelland, antes de ser contratado em definitivo no verão seguinte. Desde então, ele entrou em campo 73 vezes pelo Borussia e, até aqui, soma dez participações em gols. Também nesta temporada, o ala esquerdo faz parte da base titular do técnico Niko Kovac.

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