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BVB, rumor: Juventus teria tentado contratar Samuele Inacio

Segundo o guru das transferências Fabrizio Romano, a Juventus, recordista italiana em títulos, tentou contratar Samuele Inacio no verão europeu. "A Juventus gosta muito dele, a Juventus tentou contratar Samuele Inacio", disse Romano em seu formato no YouTube Cronache di Spogliatoio. O recordista italiano em títulos teria inclusive já procurado o BVB para conversar, antes de acabar contratando o atacante italiano Jeff Ekhator, do CFC Gênova, por 16,4 milhões de euros.

No entanto, Inacio, que na sexta-feira poderia fazer sua segunda partida pela seleção italiana no jogo contra a Bélgica pela Nations League, continua sendo um tema na Juve. A Inter de Milão também estaria interessada no jogador de 18 anos. O Bayern de Munique também teria se interessado pelo italiano, que também possui passaporte brasileiro.

O contrato de Inacio com o BVB vai até 2029, e nesta temporada ele atuou pelo Dortmund apenas na primeira rodada da Bundesliga, contra o HSV - quando foi expulso com cartão vermelho apenas três minutos depois de entrar em campo e depois acabou suspenso por dois jogos.

Getty Images

BVB, notícia: torcida organizada compra ônibus de meio milhão de euros

Para suas viagens aos jogos do BVB, os "Ösi-Borussen" compraram um ônibus luxuoso para torcedores. O fã-clube de Dortmund colocou em operação um ônibus Setra novinho em folha, que custa quase meio milhão de euros.

Só a adesivagem custou mais de 10 mil euros. Nela, além do logo do BVB, também aparece, entre outras coisas, a famosa coreografia dos binóculos do jogo da Champions League contra o Málaga.

O interior também oferece muitos detalhes. De logos bordados nos bancos, que podem ser personalizados, até vários refrigeradores abastecidos com a cerveja produzida especialmente para isso.

No entanto, o fã-clube da Áustria não pagou o veículo completamente do próprio bolso. O projeto foi financiado por parceiros e patrocinadores.

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