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Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images Sport
Filippo Cataldo
Traduzido por

BVB, notícias e rumores: interesse continua? Grande clube queria tirar Samuele Inacio do Borussia Dortmund, ao que tudo indica

Bundesliga
Borussia Dortmund
Juventus
Campeonato Italiano
S. Inacio

Um grande clube aparentemente colocou Samuele Inacio, do Borussia Dortmund, na mira. Um fã-clube teria adquirido um ônibus de luxo. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund:

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BVB, rumor: Juventus teria tentado contratar Samuele Inacio

Segundo o guru das transferências Fabrizio Romano, a Juventus, recordista italiana em títulos, tentou contratar Samuele Inacio no verão europeu. "A Juventus gosta muito dele, a Juventus tentou contratar Samuele Inacio", disse Romano em seu formato no YouTube Cronache di Spogliatoio. O recordista italiano em títulos teria inclusive já procurado o BVB para conversar, antes de acabar contratando o atacante italiano Jeff Ekhator, do CFC Gênova, por 16,4 milhões de euros.

No entanto, Inacio, que na sexta-feira poderia fazer sua segunda partida pela seleção italiana no jogo contra a Bélgica pela Nations League, continua sendo um tema na Juve. A Inter de Milão também estaria interessada no jogador de 18 anos. O Bayern de Munique também teria se interessado pelo italiano, que também possui passaporte brasileiro.

O contrato de Inacio com o BVB vai até 2029, e nesta temporada ele atuou pelo Dortmund apenas na primeira rodada da Bundesliga, contra o HSV - quando foi expulso com cartão vermelho apenas três minutos depois de entrar em campo e depois acabou suspenso por dois jogos.

Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images

BVB, notícia: torcida organizada compra ônibus de meio milhão de euros

Para suas viagens aos jogos do BVB, os "Ösi-Borussen" compraram um ônibus luxuoso para torcedores. O fã-clube de Dortmund colocou em operação um ônibus Setra novinho em folha, que custa quase meio milhão de euros.

Só a adesivagem custou mais de 10 mil euros. Nela, além do logo do BVB, também aparece, entre outras coisas, a famosa coreografia dos binóculos do jogo da Champions League contra o Málaga.

O interior também oferece muitos detalhes. De logos bordados nos bancos, que podem ser personalizados, até vários refrigeradores abastecidos com a cerveja produzida especialmente para isso.

No entanto, o fã-clube da Áustria não pagou o veículo completamente do próprio bolso. O projeto foi financiado por parceiros e patrocinadores.

BVB, tabela: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Sábado, 9 de outubro (20h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Quarta-feira, 14 de outubro (21h)

Champions League

FC Bodö/Glimt x Borussia Dortmund

Sábado, 17 de outubro (15h30)

Bundesliga

Union Berlin x Borussia Dortmund

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