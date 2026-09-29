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BVB, notícias: Sven Mislintat rasga elogios a Ole Book

Sven Mislintat, ex-planejador de elenco e chefe de observação do BVB, parabenizou seu antigo empregador pela contratação do diretor esportivo Ole Book e elogiou a condução da novela de transferências envolvendo Said El Mala.

Com a contratação de Book como sucessor de Sebastian Kehl, o BVB "tomou uma decisão corajosa e premiou um histórico claro de desempenho", declarou Mislintat no programa Sport1 "Doppelpass" e destacou: "Foi corajoso trazer alguém que antes só pescava em águas da segunda divisão."

Book demonstrou "olho e coragem" em suas transferências. "Ele sempre teve uma visão absurda com os elencos em Elversberg, então é um investimento de ponta do Dortmund", acrescentou o ex-dirigente de 53 anos. Segundo Mislintat, também foi correto se retirar da disputa por El Mala após semanas de negociações com o Colônia.

"Said El Mala provavelmente era a primeira opção, mas não a qualquer preço, e isso é o que distingue um planejador de elenco e diretor esportivo de topo: conhecer seus planos B, e foi inteligente dividir o dinheiro", afirmou Mislintat, fazendo referência às contratações de Giannis Konstantelias e Joey Veerman, que foram contratados pelo BVB pouco depois das tentativas frustradas pelo futuro internacional alemão. Também foi "muito inteligente que Ole Book esteja fazendo aquilo que tornou o Dortmund forte no passado: contratar jogadores jovens e com potencial de desenvolvimento em vez de experientes".

O dirigente, atualmente sem clube - mais recentemente na Fortuna Düsseldorf - especificou que o BVB está "atuando em mercados um pouco mais discretos, mas com muita qualidade, e então você vê logo no primeiro contato de (Konstantinos) Karetsas que isso é algo especial. Garotos como Karetsas podem reacender algo. Era disso que o Borussia Dortmund precisava."

No caso El Mala, Mislintat também recebeu apoio do ex-profissional Stefan Effenberg. "O fato de estar assim como está agora também tem a ver com El Mala: que o clube tenha puxado o freio aos 50 milhões e procurado outro caminho... isso não é fácil de fazer. Grandes elogios ao BVB", disse ele.

Após quatro rodadas e uma campanha impecável de 12 pontos, o Borussia Dortmund ocupa atualmente a liderança da Bundesliga. O Bayern de Munique tem 10 pontos na conta por causa do empate sem gols contra o Schalke 04.

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BVB, notícias: contratos de Cramer e Ricken renovados

O Borussia Dortmund renovou os contratos de Carsten Cramer, Lars Ricken e Thomas Treß. Além disso, Cramer assumiu como sucessor de Hans-Joachim Watzke na presidência da diretoria executiva. O BVB anunciou isso na noite de segunda-feira.

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BVB, tabela: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Sexta-feira, 9 de outubro (20h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Werder Bremen Quarta-feira, 14 de outubro (21h) Champions League FC Bodö/Glimt x Borussia Dortmund Sábado, 17 de outubro (15h30) Bundesliga Union Berlin x Borussia Dortmund Terça-feira, 20 de outubro (18h45) Champions League Sabah FK x Borussia Dortmund



