Mais notícias e rumores do BVB:

O velho refrão do BVB: Dortmund segue vencendo com um futebol limitado em conteúdo

Notas do BVB: Silva faz propaganda de si mesmo, Schlotterbeck tem retorno bem-sucedido

Kovac e Ricken trazem boas notícias sobre o jovem Karetsas, do BVB

IMAGO

BVB, notícias: Lars Ricken dá pequena alfinetada no Bayern de Munique

O BVB começou a temporada de forma impecável e, com isso, já pressiona o Bayern de Munique desde o início. Lars Ricken, diretor-executivo esportivo do Borussia Dortmund, aproveitou o momento para dar uma leve cutucada no caminho do atual campeão em série, mas se recusou a transformar o retrato momentâneo atual em uma declaração de guerra.

"Há uma relação muito respeitosa entre os dois clubes. Ainda assim, nos últimos anos também não demos ao Bayern a sensação de que precisava sair uma declaração de guerra contra eles", disse o dirigente de 50 anos ao Bild.

Ainda assim, o chefe do BVB não abriu mão de uma pequena escaramuça psicológica. O fato de os muniquenses estarem, por enquanto, correndo atrás da habitual liderança e terem dois pontos a menos que o Borussia lhe traz, sim, certa satisfação: "Mas não quero esconder que espero que eles estejam um pouco irritados", explicou Ricken. Em seguida, acrescentou: "Nós conhecemos a tabela, e eles atualmente não estão onde, na opinião deles, deveriam estar. Se esse sentimento prevalecer, eu ficaria feliz."

Getty Images

BVB, notícias: técnico do Elversberg, Vincent Wagner se assume como torcedor do Dortmund

Embora Vincent Wagner esteja atualmente fazendo barulho com o novato da primeira divisão SV Elversberg, seu coração bate, na verdade, por outro time da elite. Como o treinador admitiu ao Bild , ele é fã do BVB há quase três décadas.

"Agora preciso tomar cuidado com o que digo. Sou torcedor do Borussia Dortmund desde a temporada 1995/1996. Mas, no momento, ainda me falta imaginação para um dia estar à beira do campo lá. Estou feliz no SV Elversberg e contente por poder ser treinador na Bundesliga, porque amo o meu trabalho", explicou Wagner.

Em sua filosofia de jogo, o técnico do Elversberg se orienta por dois nomes absolutos do setor: "Eu tento fazer o time jogar futebol de forma holística. A intensidade e a paixão de Klopp combinadas com o entendimento tático e a meticulosidade de Pep Guardiola."

IMAGO

BVB, notícias: Mussa Kaba celebra retorno após meses afastado

A joia de 17 anos do meio-campo do BVB, Mussa Kaba, celebrou seu retorno após meio ano afastado por lesão. Na vitória por 3 a 2 da equipe reserva do Dortmund sobre o Rödinghausen, ele já apareceu diretamente entre os titulares e atuou por um tempo.

Picos de crescimento físico e os problemas musculares resultantes deixaram o talento das categorias de base fora de combate desde março, motivo pelo qual os responsáveis apostaram em um trabalho de recondicionamento cauteloso.

Junto com Enzo Duarte, que também vinha se recuperando de lesão, ele agora ganhou importante ritmo de competição na equipe sub-23. O técnico Daniel Rios destacou que o objetivo primário para o próximo período continua sendo o retorno à condição física ideal: "Agora a questão é que Mussa e Enzo tenham minutos em campo e entrem no ritmo. Sempre há um alinhamento com o departamento profissional."

Getty Images

BVB, notícias: Lars Ricken fala sobre retorno de Jadon Sancho

Muito se especulou sobre um possível segundo retorno do agente livre Jadon Sancho ao Borussia Dortmund. Agora, o diretor-executivo esportivo Lars Ricken explicou ao Bild por que isso não aconteceu.

"Para mim, era importante, em certa medida, trazer agora rostos novos, histórias novas, novas figuras de identificação", destacou Ricken.

Um papel de reserva seria difícil de comunicar, interna e externamente, para um jogador dessa categoria. "Jadon tem um peso enorme", disse Ricken. Mesmo com menos minutos em campo, o nome do inglês dominaria permanentemente a cobertura. Ricken temia que "nós só tivéssemos Jadon como tema".

Ricken continuou: "Como consequência, então você teria de ver: vende um Fabio Silva?" Também contratações planejadas teriam empacado: "Aí você consegue trazer só Karetsas e não Konstantelias?"

Além disso, as perspectivas dos jogadores formados no próprio clube teriam sido prejudicadas. Ricken destacou especialmente dois talentos: "Temos jovens jogadores como Inacio ou Mathis Albert. Aí você precisa vendê-los ou emprestá-los?"

No fim da avaliação, ficou uma decisão clara de princípio por parte dos responsáveis contra uma nova contratação. "São decisões que tomamos", resumiu Ricken.

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund