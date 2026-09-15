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imago-sport-1083165434.jpgKirchner-Media
Jochen Tittmar

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: diretor esportivo revela! Clube da Bundesliga mostrou interesse em atacante do Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy
F. Silva
J. Veerman

Fábio Silva esteve na mira de um rival do Borussia Dortmund. Joey Veerman está particularmente impressionado com um companheiro de equipe. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • Talento em um beco sem saída: BVB aparentemente pensa em empréstimo no inverno
  • "Espero que eles estejam irritados": BVB alfineta o Bayern de Munique
  • A velha ladainha do BVB: Dortmund segue vencendo com um futebol limitado em conteúdo
Fabio SilvaGetty Images

BVB, notícias: VfB Stuttgart tinha Fabio Silva no radar

Fabio Silva se destacou na vitória por 3 a 0 do BVB sobre o SC Paderborn 07 como artilheiro e, na sequência, recebeu reconhecimento claro. O especialista de TV Dietmar Hamann classificou o português após a atuação como um "jogador extraordinário" e acrescentou: "Há poucos atacantes tão completos quanto ele."

Fabian Wohlgemuth, diretor esportivo do VfB Stuttgart, confirmou agora no Sky90 que os suábios também tinham Silva no radar: "Há um ano, também analisamos a situação dele."

Na época, porém, uma transferência não era concreta. O dirigente do VfB não quis arriscar uma avaliação sobre o potencial futuro do jogador do Dortmund: "Para isso, estou um pouco longe demais."

Olhando para a forma atual do jogador, que já marcou quatro gols em cinco jogos oficiais, Wohlgemuth disse: "Obviamente, ele está vivendo uma boa fase neste momento e, por isso, o Dortmund pode estar feliz por tê-lo."

Serhou GuirassyGetty Images

BVB, notícias: Serhou Guirassy fala sobre sua forma atual

O atacante do Dortmund, Serhou Guirassy, teve um início perfeito na nova temporada, com seis participações em gols: quatro gols e duas assistências.

Questionado por bundesliga.com se está em sua melhor forma, o artilheiro respondeu: "Sim, isso é verdade. A equipe também está em grande forma. Estamos vencendo nossos jogos, então dá, sim, para dizer isso."

O fato de ter comemorado um jubileu pessoal na semana passada só ficou claro para o jogador de 30 anos depois: "É extremamente importante começar mais uma temporada assim. Na terça-feira, fiz meu 100º jogo pelo Dortmund - e eu nem sabia disso! Agora, simplesmente temos de continuar exatamente assim."

O fato de o BVB atualmente estar à frente do Bayern de Munique na tabela é visto por Guirassy como uma chance. Afinal, uma posição assim na classificação não é normalidade. "Claro que isso é muito raro. Se você olhar para a temporada passada, não acredito que tenhamos ficado à frente do Bayern sequer uma vez. Por isso, isso é algo que temos de aproveitar", disse o guineense, e completou sobre o recordista: "Eles são uma equipe muito grande, mas podem deixar pontos pelo caminho, como se viu contra o Schalke. Por isso, cabe a nós aproveitar isso."

imago-sport-1082637238.jpgIMAGO

BVB, notícias: Joey Veerman se mostra impressionado com Serhou Guirassy

A transferência de Joey Veerman do PSV Eindhoven para o BVB por mais de 20 milhões de euros se revelou imediatamente um ganho esportivo para o Dortmund. No meio-campista, sobretudo o companheiro de equipe Serhou Guirassy deixou uma impressão duradoura desde então.

Em entrevista à bundesliga.com , Veerman elogiou as qualidades do atacante: "Estou impressionado com a qualidade dele. Posso acioná-lo sempre. Ele está sempre se movendo em direção à bola e ajuda a estabelecer a ligação com os outros jogadores. É exatamente disso que eu gosto."

Além disso, o holandês também destacou o faro de gol de Guirassy: "E, diante do gol, ele também é realmente muito perigoso. Ele é um atacante de ponta."

Além disso, o reforço falou sobre a atmosfera especial em sua estreia no Signal Iduna Park. O momento de pisar no gramado pela primeira vez como profissional do BVB deixou uma impressão profunda nele: "Quando você sai para o aquecimento, quando os torcedores cantam tão alto, você simplesmente fica arrepiado."

BVB, calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Sábado, 12 de setembro (15h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x SC Paderborn

Sábado, 19 de setembro (18h30)

Bundesliga

VfB Stuttgart x Borussia Dortmund

Sábado, 9 de outubro (20h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Quarta-feira, 14 de outubro (21h)

Liga dos Campeões

FC Bodö/Gilmt x Borussia Dortmund

Sábado, 17 de outubro (15h30)

Bundesliga

Union Berlin x Borussia Dortmund

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