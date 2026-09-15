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BVB, notícias: VfB Stuttgart tinha Fabio Silva no radar
Fabio Silva se destacou na vitória por 3 a 0 do BVB sobre o SC Paderborn 07 como artilheiro e, na sequência, recebeu reconhecimento claro. O especialista de TV Dietmar Hamann classificou o português após a atuação como um "jogador extraordinário" e acrescentou: "Há poucos atacantes tão completos quanto ele."
Fabian Wohlgemuth, diretor esportivo do VfB Stuttgart, confirmou agora no Sky90 que os suábios também tinham Silva no radar: "Há um ano, também analisamos a situação dele."
Na época, porém, uma transferência não era concreta. O dirigente do VfB não quis arriscar uma avaliação sobre o potencial futuro do jogador do Dortmund: "Para isso, estou um pouco longe demais."
Olhando para a forma atual do jogador, que já marcou quatro gols em cinco jogos oficiais, Wohlgemuth disse: "Obviamente, ele está vivendo uma boa fase neste momento e, por isso, o Dortmund pode estar feliz por tê-lo."Getty Images
BVB, notícias: Serhou Guirassy fala sobre sua forma atual
O atacante do Dortmund, Serhou Guirassy, teve um início perfeito na nova temporada, com seis participações em gols: quatro gols e duas assistências.
Questionado por bundesliga.com se está em sua melhor forma, o artilheiro respondeu: "Sim, isso é verdade. A equipe também está em grande forma. Estamos vencendo nossos jogos, então dá, sim, para dizer isso."
O fato de ter comemorado um jubileu pessoal na semana passada só ficou claro para o jogador de 30 anos depois: "É extremamente importante começar mais uma temporada assim. Na terça-feira, fiz meu 100º jogo pelo Dortmund - e eu nem sabia disso! Agora, simplesmente temos de continuar exatamente assim."
O fato de o BVB atualmente estar à frente do Bayern de Munique na tabela é visto por Guirassy como uma chance. Afinal, uma posição assim na classificação não é normalidade. "Claro que isso é muito raro. Se você olhar para a temporada passada, não acredito que tenhamos ficado à frente do Bayern sequer uma vez. Por isso, isso é algo que temos de aproveitar", disse o guineense, e completou sobre o recordista: "Eles são uma equipe muito grande, mas podem deixar pontos pelo caminho, como se viu contra o Schalke. Por isso, cabe a nós aproveitar isso."IMAGO
BVB, notícias: Joey Veerman se mostra impressionado com Serhou Guirassy
A transferência de Joey Veerman do PSV Eindhoven para o BVB por mais de 20 milhões de euros se revelou imediatamente um ganho esportivo para o Dortmund. No meio-campista, sobretudo o companheiro de equipe Serhou Guirassy deixou uma impressão duradoura desde então.
Em entrevista à bundesliga.com , Veerman elogiou as qualidades do atacante: "Estou impressionado com a qualidade dele. Posso acioná-lo sempre. Ele está sempre se movendo em direção à bola e ajuda a estabelecer a ligação com os outros jogadores. É exatamente disso que eu gosto."
Além disso, o holandês também destacou o faro de gol de Guirassy: "E, diante do gol, ele também é realmente muito perigoso. Ele é um atacante de ponta."
Além disso, o reforço falou sobre a atmosfera especial em sua estreia no Signal Iduna Park. O momento de pisar no gramado pela primeira vez como profissional do BVB deixou uma impressão profunda nele: "Quando você sai para o aquecimento, quando os torcedores cantam tão alto, você simplesmente fica arrepiado."
BVB, calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Competição
Jogo
Sábado, 12 de setembro (15h30)
Bundesliga
Borussia Dortmund x SC Paderborn
Sábado, 19 de setembro (18h30)
Bundesliga
VfB Stuttgart x Borussia Dortmund
Sábado, 9 de outubro (20h30)
Bundesliga
Borussia Dortmund x Werder Bremen
Quarta-feira, 14 de outubro (21h)
Liga dos Campeões
FC Bodö/Gilmt x Borussia Dortmund
Sábado, 17 de outubro (15h30)
Bundesliga
Union Berlin x Borussia Dortmund