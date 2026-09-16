Mais notícias e rumores sobre o BVB:

Chefe do VfB confirma interesse em atacante do BVB

Talento em um beco sem saída: BVB aparentemente pensa em empréstimo no inverno

"Espero que eles estejam irritados": BVB alfineta o Bayern de Munique

IMAGO

BVB, notícias: Ole Book fala sobre transferência de inverno do Dortmund

O Borussia Dortmund está com pouca profundidade nas posições de lateral após a saída por empréstimo de Yan Couto para o Como 1907. Por isso, o BVB tentou tirar Hector Fort do Barcelona. No entanto, ele foi para a Real Sociedad.

Então a Borussia vai se reforçar nesse setor no inverno? O diretor esportivo Ole Book se pronunciou agora sobre isso.

"No momento, também não estamos excessivamente bem servidos em termos de elenco, isso com certeza. Mas eu realmente acredito que temos diferentes opções no grupo que podem fazer isso ao menos por fases. Temos alguns que podem fazer isso muito bem. Por isso, tudo sempre pode acontecer. Mas também pode ser que ainda fosse necessária uma saída para isso", disse ele aos Ruhr Nachrichten.

Atualmente, o BVB tem Julian Ryerson pela direita e Daniel Svensson pela esquerda como dois jogadores para os corredores defensivos. Maximilian Beier ou Ramy Bensebaini também podem quebrar o galho por ali.

Getty Images

BVB, rumor: boas notícias sobre Konstantinos Karetsas?

Uma volta gradual ao elenco parece estar se desenhando para Konstantinos Karetsas. O jogador ofensivo grego ficou ausente recentemente, já que problemas circulatórios o tiraram de ação.

Depois de ter conseguido fazer apenas um treino individual no fim de semana, ele participou na terça-feira de uma primeira sessão de corrida em conjunto com Samuele Inacio e Enzo Duarte, como informam as Ruhr Nachrichten.

Na avaliação do jornal, uma presença entre os titulares no jogo do próximo sábado contra o VfB Stuttgart (18h30) já volta a estar no campo do possível.

Getty Images

BVB, rumor: Newcastle United teria tentado Gregor Kobel

O goleiro do Borussia Dortmund, Gregor Kobel, está na mira de inúmeros clubes, segundo uma reportagem do Bild . No verão passado, o Newcastle United teria feito uma investida por Kobel, que, no entanto, a recusou. A justificativa foi que ele parte do princípio de que, com os aurinegros, troféus podem ser conquistados em um futuro próximo.

Atualmente, de acordo com a reportagem, o jogador de 27 partidas pela seleção não desperdiça um pensamento sequer em uma transferência. No entanto, isso contradiz uma informação do jornal espanhol AS do fim de semana, segundo a qual o goleiro teria sido recentemente cogitado pelo Real Madrid.

De toda forma, os responsáveis pelo BVB pretendem abrir no fim do ano as primeiras negociações por um novo contrato. O vínculo atual de Kobel é válido até 2028.

BVB, tabela: os próximos jogos do Borussia Dortmund