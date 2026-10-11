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BVB, notícias: Felix Paschke encerra sua carreira aos 23 anos

Felix Paschke, da equipe reserva do Borussia Dortmund, encerrou sua carreira com apenas 23 anos. O BVB confirmou isso no sábado em seus canais nas redes sociais.

"É muito lamentável que Felix tenha que encerrar sua carreira no futebol em uma idade tão jovem. Nós o conhecemos como um jogador comprometido. Ele trabalhou até o fim para voltar aos gramados", diz a citação do diretor esportivo do sub-23, Ingo Preuß, na publicação.

Paschke havia se transferido em 2024 do time reserva do Hamburger SV para Dortmund, mas até o momento fez apenas 16 partidas por causa de lesões. A última vez que o meio-campista esteve em campo foi em um amistoso em janeiro de 2025. Entre outros problemas, o destro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, antes de outras queixas físicas se somarem.

"Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, treinadores, dirigentes, assim como a toda a equipe médica e a todos os funcionários do clube pelo apoio ao longo dos anos. Eu me senti muito bem desde o início e, mesmo durante meu longo período lesionado, sempre recebi grande apoio. Isso me permitiu dar tudo de mim na tentativa de voltar aos gramados. Desejo apenas o melhor a todos os envolvidos daqui para frente e seguirei acompanhando atentamente o caminho da minha equipe também no futuro", declarou Paschke.

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BVB, rumor: interesse em Bartosz Mazurek, do RB Salzburg?

Segundo informações do portal polonês WP SportoweFakty o BVB ficou de olho em Bartosz Mazurek na temporada passada. Brighton & Hove Albion também teria observado o destro de 1,84 metro.

No fim das contas, Mazurek se transferiu no verão por seis milhões de euros do clube de origem, o Jagiellonia Bialystok, da Polônia, para o RB Salzburg. Como o jogador de 19 anos também vem convencendo na Áustria, o portal especula que o adolescente possa voltar em breve a ser tema entre os dirigentes do Borussia Dortmund em torno do diretor esportivo Ole Book.

O meio-campista central já entrou em campo 15 vezes na atual temporada em todas as competições. Mazurek esteve na maioria das vezes entre os titulares e já marcou dois gols. Ele também deu outras três assistências.

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BVB, notícias: Edin Terzic explica motivos para sua pausa

O técnico Edin Terzic explicou por que ficou tanto tempo sem clube após sua saída do BVB depois da temporada 2023/24.

"Depois do meu período no Borussia Dortmund, eu quis conscientemente tirar uma pausa. Foi meu primeiro trabalho como treinador principal e um período muito intenso. Quis deixar assentar tudo o que vivi e passar mais tempo com minha família, meus amigos e as pessoas que talvez tenham ficado em segundo plano durante os anos no futebol profissional", disse o homem de 43 anos em entrevista ao kicker.

Desde o verão, Terzic está à beira do campo pelo Athletic Bilbao. "Nós já nos conhecemos há mais tempo. (…) Das conversas surgiu uma boa sensação", justificou ele sobre a decisão pelos bascos e explicou: "Em algum momento comecei a comparar possibilidades. E quando se faz isso e no fim sempre se volta ao Athletic Club, percebe-se o que realmente se quer."

Após um início de temporada mais do que irregular, o Bilbao já se recuperou na LaLiga. Depois de seis jogos, soma oito pontos. O sétimo duelo na liga espanhola havia sido interrompido no sábado com o placar de 0 a 0, depois que torcedores do adversário Rayo Vallecano inundaram o campo com objetos arremessados. Entre outras coisas, aos 13 minutos, aviões de papel, bolas de papel e bolinhas saltitantes voaram em grande quantidade em direção ao gramado.

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