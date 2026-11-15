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O diretor-geral do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, fala sobre a comemoração polêmica de Felix Nmecha. O dirigente de 57 anos também revela detalhes das negociações por Said El Mala. Notícias e rumores sobre o BVB.

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BVB, notícias: dirigente do Dortmund, Carsten Cramer, fala sobre o caso Felix Nmecha

Depois do presidente Hans-Joachim Watzke, foi a vez de o diretor-geral do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, falar sobre a polêmica "comemoração da coroa" de Felix Nmecha.

No podcast "colourFIELD tell-a-vision", Cramer disse: "Foram dias intensos, isso nos ocupa. Percebemos que o assunto também mexe com as pessoas. Há uma variedade de opiniões que se confrontam. Também conversei com Felix. Certamente voltaremos a falar com ele para mostrar o que algo assim pode provocar."

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Cramer prosseguiu: "Se o que isso provoca é justificado ou não, para mim, no fim das contas, o que importa é o comportamento real. O comportamento de Felix Nmecha é absolutamente irrepreensível. Ele é muito querido dentro do elenco, independentemente de sua fé, mas por quem ele é. É uma pessoa irrepreensível, que trata todos com extremo respeito, é muito divertido e engraçado e não dá absolutamente nenhum motivo para críticas por seu comportamento."

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O dirigente de 57 anos continuou: "Esse simbolismo, que agora faz muitas pessoas se sentirem incomodadas, provoca algo com que precisamos lidar. Seria injusto simplesmente deixar isso passar e dizer: meu Deus, essa é a percepção de vocês. Não é assim que nós, como Borussia Dortmund, queremos lidar com determinadas situações. Mas admito que é um desafio."

Cramer também revelou o teor das manifestações que o clube recebeu de torcedores e de outras pessoas sobre o assunto. "Pessoalmente, tenho a impressão de que a maioria das pessoas não se incomoda com o tema nem entende as críticas a Felix", disse, antes de acrescentar: "Ao avaliar as mensagens recebidas, como fiz com meus colegas nos últimos dias, preciso constatar, de forma objetiva e ponderada, que 80% das pessoas que nos procuram não entendem toda essa discussão e ainda dizem: somos um clube de futebol. O que vocês estão discutindo, afinal?"

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Cramer, porém, também demonstra compreensão por quem se incomoda com a comemoração de Nmecha: "Ainda assim, é claro que consigo entender que haja pessoas que se sintam desconfortáveis com esse simbolismo, que também tem ligação com um segmento muito específico dessa corrente religiosa. A união do Borussia Dortmund é importante para mim. Por isso, preciso levar a sério as sensibilidades de todos, e cabe a Aki e a mim conduzir esses processos da melhor maneira possível, para incluir o maior número possível de pessoas."

Por fim, Cramer deixou claro: "Para nós, é importante, e mantenho essa posição: Felix é uma pessoa muito tolerante. Continua sendo um tema complexo. O que, naturalmente, não é bom é que o simbolismo escolhido por Felix para comemorar seja usado para fins de marketing por um grupo que também defende posições das quais eu, pessoalmente, não gosto. É preciso estabelecer limites. Essa é nossa tarefa internamente."

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Após marcar duas vezes no sábado, na vitória do BVB por 2 a 1 sobre o SV Elversberg, Nmecha voltou a chamar atenção com um gesto de comemoração no qual manifestou seu apoio ao "The King's Return", que faz parte do "Ballers in God". No gesto, ele simulou tirar uma coroa da cabeça e, ajoelhado, colocá-la à sua frente no gramado.

A rede evangélica "Ballers in God" é acusada de defender posições cristãs conservadoras, entre elas a de condenar a homossexualidade como pecado e o aborto como "plano de Satanás".

Getty Images

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BVB, rumor: Borussia Dortmund deve contratar um defensor no verão

O Borussia Dortmund procura um zagueiro para o próximo verão. A informação é do jornal Bild.

O perfil desejado: o jogador deve ser jovem e ter grande potencial de evolução, mas já contar com experiência suficiente para exercer pressão. Espera-se que um possível reforço dispute com Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e companhia uma vaga entre os titulares.

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A contratação, portanto, é planejada como um investimento de longo prazo. O ideal é que o recém-chegado aprenda inicialmente com os jogadores experientes e se torne titular em um ou dois anos. O plano do Dortmund é manter seus jogadores experientes e, ao mesmo tempo, desenvolver a próxima geração, em vez de reagir apenas quando perde um titular.

IMAGO

BVB, notícias: revelados detalhes das negociações do Dortmund por Said El Mala

O diretor-geral do BVB, Carsten Cramer, também falou no podcast "colourFIELD tell-a-vision" sobre as difíceis negociações por Said El Mala, do Colônia, no verão passado. O Borussia estava disposto a desembolsar quase 50 milhões de euros pelo jogador da seleção e, assim, superaria com folga o valor de sua contratação mais cara. No fim, porém, o clube se retirou das negociações e, pouco depois, contratou Joey Veerman e Giannis Konstantelias. Este último, no entanto, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em sua primeira partida na Bundesliga, na qual marcou um gol.

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"Lembro exatamente de Lars Ricken e Ole Book dizerem: gostaríamos de contratar Said. Então nos reunimos e discutimos até onde iríamos. Fizemos uma proposta que, para os padrões do Borussia Dortmund, era algo que ainda não tínhamos feito", disse Cramer.

O clube, porém, decidiu que preferia gastar o dinheiro em dois jogadores. "Isso também não era um plano B, mas uma opção que sempre esteve em consideração. E, em certo momento, os responsáveis pela área esportiva disseram: isso representa um risco grande demais para nós, não vamos fazer isso. Então escolheram esse caminho", explicou Cramer.

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Para o dirigente do BVB, a grave lesão de Konstantelias foi um duro golpe, como ele admitiu. "Naquele momento, estávamos vencendo por 2 a 0 e tínhamos feito um ótimo primeiro tempo, mas aquilo acabou completamente com meu ânimo, porque todos perceberam relativamente rápido que joia tínhamos encontrado", disse Cramer. Ele acrescentou: "Lars, Ole e Niko, é claro, sabiam do que ele era capaz, mas nós todos, para falar a verdade, ainda não o tínhamos visto de fato antes. Foi um momento muito difícil. Não consegui me recuperar daquilo durante todo o fim de semana."

Getty Images

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