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BVB, notícias: Dortmund é alertado para uma surpresa desagradável

Stefan Effenberg fez um alerta enfático ao Borussia Dortmund para que não subestime seu próximo adversário na Liga dos Campeões, o Betis de Sevilha.

"Justamente contra o Betis, o Dortmund pode ter uma surpresa desagradável. De jeito nenhum pode se deixar enganar pelo nome", ressaltou Effenberg em sua coluna no t-online, referindo-se ao confronto do BVB com os espanhóis na noite de quarta-feira. O Betis está "perto dos três grandes da Espanha, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. É o quarto colocado, apenas quatro pontos atrás, e venceu o Real em casa por 1 a 0 há poucas semanas. Eles precisam tomar muito cuidado", acrescentou Effenberg.

O ex-jogador da seleção alemã também tem em vista os desafios que aguardam o Borussia na Liga dos Campeões depois do Betis. "Na rodada seguinte, o BVB terá de ir a Londres enfrentar o Arsenal. Depois, a Inter de Milão vai ao Signal Iduna Park. Após essas três partidas, você pode estar com zero ponto. E o técnico do BVB, Niko Kovac, certamente já deixou isso claro para sua equipe", ressaltou Effenberg.

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As declarações do treinador do Dortmund na entrevista coletiva de terça-feira indicam que Kovac de fato fez isso. O Betis é "uma equipe muito, muito boa", afirmou o croata. "É uma equipe muito forte tecnicamente, que joga de maneira tipicamente espanhola e quer ter muita posse de bola. Mas também é uma equipe que consegue fazer transições muito rápidas e eficientes e que certamente vai nos exigir muito amanhã."

Em quarto lugar na LaLiga e no caminho para se classificar novamente à Liga dos Campeões, o Betis também está em ótima situação na atual edição do torneio, com três vitórias nas três primeiras partidas. Depois de vencer o OSC Lille fora de casa por 3 a 2, conquistou duas vitórias como mandante, contra o FC Porto (3 a 2) e o Feyenoord Rotterdam (1 a 0).

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BVB, notícias: Lars Ricken explica a evolução de Jobe Bellingham

Após uma primeira temporada de altos e baixos no Borussia Dortmund, Jobe Bellingham tem mostrado regularidade na atual campanha do BVB e é um dos jogadores mais importantes para o técnico Niko Kovac.

"Para nós, a evolução de Jobe não é surpresa", ressaltou Lars Ricken, diretor de futebol do clube de Dortmund, à RTL/Sky Sport. Bellingham tem "uma motivação interna enorme. Ele realmente quer evoluir em todos os treinos. Ele também sempre envolve os treinadores na análise de vídeo."

Bellingham, que se transferiu do Sunderland AFC em 2025 por 30,5 milhões de euros para o ex-clube de seu irmão Jude, estrela do Real Madrid, disputou 13 partidas em todas as competições nesta temporada e já deu três assistências. Ricken considera que os pontos fortes do meio-campista central estão, sobretudo, em "desarmar de verdade na defesa e fechar os espaços", embora Bellingham também tenha atuado repetidamente em uma função um pouco mais ofensiva nos últimos jogos.

"É claro que eu ficaria feliz por ele, pessoalmente, se em algum momento o primeiro gol também saísse", disse Ricken. O inglês de 21 anos já marcou uma vez pelo BVB, mas seu único gol até agora com a camisa do Dortmund foi há bastante tempo. No Mundial de Clubes de 2025, Bellingham balançou a rede em apenas sua segunda partida pelo BVB, ao marcar um gol na vitória por 4 a 3 sobre o Mamelodi Sundowns.

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BVB, notícias: Watzke celebra reencontro com Bartra

Em um reencontro especialmente emocionante, o Borussia Dortmund receberá seu ex-jogador Marc Bartra de braços abertos. "Ele é uma pessoa muito especial. Estamos todos ansiosos pelo reencontro!", disse o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, à SID antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Betis de Sevilha, na noite de quarta-feira (21h/DAZN). "Só é melhor que Marc deixe seus gols de cabeça para outros adversários."

Bartra, hoje com 35 anos e titular do Betis como zagueiro, foi o único jogador do BVB ferido no atentado a bomba contra a equipe em 2017. Um agressor detonou três explosivos carregados com pinos de metal em uma cerca viva ao lado do ônibus do time. Bartra foi atingido, sofreu uma fratura no punho direito e também teve fragmentos alojados no braço.

Na época, Watzke era diretor-executivo do BVB. Sua relação com o técnico Thomas Tuchel se rompeu por divergências sobre como lidar com as consequências imediatas do atentado para o futebol da equipe. Tuchel foi demitido pouco depois do fim da temporada, após conquistar a Copa da Alemanha.

Bartra deixou o BVB no início de 2018, após um ano e meio de um contrato de quatro anos. Ele queria voltar para casa depois do trauma do atentado. Na noite de quarta-feira, espera "um jogo muito exigente, porque sabemos exatamente como o Dortmund é forte e o que significa jogar neste estádio", disse à SID.

O Betis, quarto colocado do Campeonato Espanhol, viaja "com ambição, expectativa e respeito, sem nos diminuirmos", ressaltou Bartra. Segundo ele, a equipe mostrou que pode competir contra grandes times: "Temos uma equipe com experiência, talento e uma identidade consolidada." (SID)

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