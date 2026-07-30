Mais artigos, notícias e rumores sobre o BVB:

Vaias contra jovem sensação e lesão amarga: amistoso vira desastre total para o BVB

Um homem das sombras desconhecido vai se tornar o trunfo do BVB na disputa por El Mala?

15 milhões por um jogador de 17 anos? Joia do BVB estaria sendo fortemente assediada

Getty Images

BVB, rumor: El Mala mais caro do que se pensava? Pressão sobre o BVB aumenta

Com uma primeira oferta, o Borussia teria causado grande irritação em Colônia. A proposta da semana passada teria ficado supostamente bem abaixo do pacote total de 50 milhões de euros que estaria sendo exigido. Mesmo assim, recentemente foi dito que há grande otimismo no BVB de que o negócio será concretizado nos próximos dias.

Do ponto de vista do Borussia, isso também seria importante, segundo outra reportagem do Bild . Isso porque, internamente, os dirigentes do FC teriam chegado ao entendimento de que até mesmo os 50 milhões exigidos em algum momento deixariam de ser suficientes, caso a transferência se arrastasse até perto do fim da janela.

Afinal, para o clube da cidade da catedral seria bem mais difícil encontrar um possível substituto nos momentos finais da janela de transferências. "Também é sempre uma questão de tempo: se os seus cofres só se enchem dois dias antes do fechamento da janela, naquele momento isso também não vale nada", explicou o planejador de elenco do Colônia, Tim Steidten. Além disso, os colonienses, caso encontrem um substituto adequado, também teriam de pagar uma taxa de transferência maior, já que o clube vendedor saberia das novas possibilidades financeiras.

Steidten também deixou claro que os colonienses não sentem pressão para agir: "Estamos absolutamente tranquilos quanto a isso. Said é jogador do 1. FC Köln e se sente muito bem — e nós também nos sentimos muito bem com Said, portanto atualmente não há motivo algum para falar sobre outra coisa."

Getty Images

BVB, rumor: acordo já existe há semanas? El Mala acena com enorme salto salarial

Enquanto isso, o próprio El Mala não apenas já teria mantido conversas com o BVB, como também, segundo o Express de Colônia, já teria chegado a um acordo nos bastidores com os dirigentes há semanas.

Também a mãe, Sabrina El Mala, que ainda teria deixado melar a transferência para o Brentford FC por causa da falta de perspectiva na Champions League, estaria em contato próximo com a cúpula do Dortmund.

Segundo rumores, todas as partes já teriam até definido os detalhes exatos do contrato. Dessa forma, o jogador de 19 anos receberia um contrato de cinco anos com os aurinegros. Em sua primeira temporada, o ponta-esquerda teria supostamente um salário de 5,5 milhões de euros, que poderia subir para 8,5 milhões de euros no decorrer do vínculo.

Getty Images

BVB, notícia: Kessler deixa porta aberta para transferência de El-Mala

Apesar de toda a agitação em torno de seu nome, El Mala não deixa isso transparecer no campo de treinamento, como destacou o diretor-executivo esportivo Thomas Kessler em entrevista ao Kicker : "Ele trabalha todos os dias de maneira muito profissional, se dedica totalmente e é para nós um jogador com potencial extraordinário."

Por causa desse potencial, para Kessler dificilmente é surpreendente "que outros clubes se interessem por um jogador assim e especulem sobre isso". No entanto, para o dirigente do FC é importante deixar claro: "A situação permanece inalterada. Said é nosso jogador e tem um contrato de longo prazo." Ele quer agora se concentrar "no que está à nossa frente, e estamos felizes por Said ser uma parte importante da nossa equipe".

No entanto, Kessler também deixou deliberadamente a porta aberta para uma transferência na conversa: "Em princípio, vale o seguinte: sempre tomamos decisões no interesse do 1. FC Köln. Se em algum momento chegar uma hora em que tanto as condições esportivas quanto as econômicas sejam absolutamente convincentes, naturalmente lidaríamos com isso." Segundo ele, esse momento ainda não chegou no momento.

BVB: amistosos, datas, transmissões de TV no verão

Data Horário Jogo Transmissão na TV e no streaming Local da partida Sábado, 1º de agosto 12h (horário da Alemanha) FC Tokyo x BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tóquio) Domingo, 9 de agosto 15h (horário da Alemanha) FC Arsenal x BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) Sábado, 15 de agosto 17h30 BVB x AS Roma BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)



