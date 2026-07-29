BVB, notícias e rumores: 15 milhões por um jovem de 17 anos? Grandes clubes estariam atrás de joia do Borussia Dortmund

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BVB, rumor: saída de Albert por "até 15 milhões"?

Mathis Albert é considerado a maior joia do BVB. Depois de o jogador de 17 anos já ter tido a chance de sentir o gostinho da Bundesliga por dois minutos na temporada passada, ele voltou a dar mostras de sua qualidade no amistoso contra o Fortuna Düsseldorf (1 a 2) e marcou o único gol da Borussia.

Segundo uma reportagem do BILD, por isso o norte-americano deve ter mais minutos em campo sob o comando do técnico Niko Kovac na próxima temporada. O jogador das categorias de base também está atualmente na viagem da Borussia à Ásia, que inclui mais dois amistosos contra Cerezo Osaka e FC Tokyo.

No entanto, de acordo com informações da BILD, outros clubes já chamaram a atenção para o ponta esquerda, que já era cobiçado pelo PSG aos 14 anos. Supostamente, clubes de ponta estariam dispostos a "pagar até 15 milhões de euros pelo garoto norte-americano".

Albert se transferiu em 2024 da academia do clube da MLS LA Galaxy para os aurinegros. Em 2025, ele já renovou seu contrato em Dortmund antecipadamente, de forma "longa".

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BVB, notícia: Bellingham anuncia "algo grande"

Jobe Bellingham, por sua vez, anunciou "algo grande" para a próxima temporada. O inglês explicou à BILD que aproveitou bem as férias de verão: "Fui para Birmingham, treinei lá com pessoas que conheço há muito tempo. Cumpri o programa do clube e até fiz um trabalho extra. Eu só queria chegar na melhor forma possível."

Depois de sua transferência no verão passado, Bellingham esteve em campo em 32 partidas na última temporada da Bundesliga. Em 1.785 minutos jogados, o meio-campista não marcou nenhum gol, mas deu duas assistências. Na Champions League, ele também somou duas assistências em dez jogos.

Na próxima temporada, Bellingham quer assumir ainda mais responsabilidade, como destacou com confiança: "Joguei muitas partidas na minha carreira, não sou mais uma criança jovem. Há muitos jogadores mais jovens do que eu."

Ele quer dar o passo de talento para líder ao lado do jogador da seleção Felix Nmecha. Olhando para a dupla central, ele profetizou: "Não quero dizer muito. Mas na próxima temporada podem esperar algo grande de Felix e de mim. Estou me sentindo cada vez mais à vontade no clube, nosso entrosamento está funcionando cada vez melhor."

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BVB, notícia: Nmecha manda recado à concorrência

O próprio Nmecha, em entrevista à Sky , encontrou palavras semelhantes às de seu companheiro e quer assumir "muita responsabilidade dentro da equipe" na temporada 2026/27. "Espero ser um jogador importante, simplesmente dar tudo pela equipe e continuar evoluindo passo a passo." Por isso, o jogador de 25 anos quer "dar mais um passo à frente" na próxima temporada.

Para Bellingham, para quem vale sabidamente o mesmo, o astro da DFB também reservou elogios: "Ele tem um potencial enorme e também vimos na temporada passada quais passos ele deu. No começo, claro, não foi fácil, mas isso é normal quando se joga em um país completamente diferente e em uma nova liga", disse, saindo em defesa do inglês. "Ele deu seus passos e acredito que na próxima temporada vai ser ainda melhor. Acho bonito que tenhamos uma boa conexão e espero que fique melhor a cada jogo."

Se Bellingham e Nmecha realmente derem o próximo passo desejado, isso deve ajudar toda a equipe a desenvolver o famoso instinto matador. "Acho que, de modo geral, precisamos ser um pouco mais matadores durante o jogo. Precisamos matar jogos importantes e não voltar a empatar tantos jogos quanto na temporada passada", explicou o meio-campista. Se isso acontecer, faria uma "diferença enorme".

Então, segundo Nmecha, também se pode esperar algo grande em Dortmund: "Se fizermos isso melhor na próxima temporada, teremos uma chance muito boa."

Isso vale, para começar, para a Supercopa contra o Bayern de Munique, que supostamente teria feito sondagens por Nmecha no verão, mas também para todas as outras competições, como Nmecha detalhou em sua declaração de combate: "Acho que, em cada copa e também na temporada, o objetivo tem de ser vencer. Eu sei por mim mesmo e também como equipe que não estamos aqui simplesmente para participar."





BVB: amistosos, datas e transmissões de TV no verão





Data Horário Jogo Transmissão na TV e no streaming Local da partida Quarta-feira, 29 de julho 12h (horário da Alemanha) Cerezo Osaka x BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) Sábado, 1º de agosto 12h (horário da Alemanha) FC Tokyo x BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) Domingo, 9 de agosto 15h (horário da Alemanha) FC Arsenal x BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (London) Sábado, 15 de agosto 17h30 BVB x AS Roma BVB-TV / Sky Signal-Iduna-Park (Dortmund)







