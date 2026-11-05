O Borussia Dortmund conquistou uma vitória importante na 4ª rodada da Liga dos Campeões. Jogando em casa, a equipe venceu o Real Betis, de Sevilha, por 2 a 1 (0 a 0) e agora soma nove pontos na fase de liga. Fabio Silva abriu o placar para o Borussia (49), antes de Aitor Ruibal, que saiu do banco, empatar para os espanhóis (67). Pouco depois, Konstantinos Karetsas, que entrou no lugar do lesionado Serhou Guirassy, definiu o placar (72). Confira as notas e avaliações individuais dos jogadores do BVB.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Gregor Kobel

O suíço praticamente não teve trabalho no primeiro tempo. Precisou intervir de verdade aos 66 minutos, contra Ortiz, quando saiu rapidamente do gol e fez uma grande defesa. No empate por 1 a 1, pouco depois, não teve chance. Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Waldemar Anton

Na ausência de Joane Gadou, Anton atuou pela direita na linha de três defensores. A mudança em nada afetou sua boa fase. O jogador da seleção afastou muitas bolas e foi difícil de superar. Com a bola nos pés, porém, cometeu um ou outro pequeno erro, como no lance do empate por 1 a 1: ao perder a posse, deixou o Borussia em inferioridade numérica na defesa, o que resultou no gol adversário. Antes, participou da jogada do primeiro gol ao abrir a bola para Ryerson pela direita, na região da área. Ryerson deu início ao lance que terminou em gol. Nota: 2,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Nico Schlotterbeck

Um passe diagonal de Schlotterbeck criou a primeira oportunidade do Dortmund, com Guirassy (3). Repetiu a jogada aos 21 minutos, antes da grande chance de Svensson. Acertou dez passes que romperam linhas no primeiro tempo e não perdeu nenhum dos cinco duelos que disputou durante toda a partida. Boa atuação. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Ramy Bensebaini

Atuação correta do argelino tanto na defesa quanto no ataque. Sem grandes erros, mas também sem grandes destaques. Nota: 3,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Julian Ryerson

O norueguês voltou ao time titular e apareceu em algumas jogadas, sobretudo no ataque. Aos 3 minutos, Guirassy não conseguiu finalizar na direção do gol após um bom passe rasteiro dele para a área. Dezoito minutos depois, preparou da mesma maneira a grande chance de Svensson. A jogada do primeiro gol também veio por ali: o passe rasteiro de Ryerson encontrou Bellingham livre. O goleiro Valles fez uma grande defesa na finalização, mas Silva aproveitou o rebote para abrir o placar. Aos 70 minutos, um cruzamento preciso seu criou uma grande chance de cabeça para Bellingham. Também recuperou a bola sete vezes. Nota: 2.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Joey Veerman

Em pouco tempo, o holandês se tornou talvez a peça mais importante na construção de jogadas do BVB, que antes costumava ser lenta e sem criatividade. Veerman voltou a mostrar muita segurança com a bola, resistência à pressão e inteligência e calma nos passes, apesar de duas exceções bastante graves. Por isso, foi muito procurado pelos companheiros e teve o maior número de ações com a bola. Também foi bem sem a posse e conseguiu várias recuperações. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Felix Nmecha

Em má fase há algum tempo, Nmecha fez uma de suas melhores partidas nesta temporada. Venceu todos os sete duelos que disputou. Acelerou bem algumas vezes no ataque e impulsionou as jogadas ofensivas. Sua finalização de 20 metros passou à direita do gol (15). Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Daniel Svensson

O sueco apareceu muitas vezes em posições promissoras para cruzar pela esquerda, mas seus passes para a área foram frequentemente bloqueados. Aos 21 minutos, Svensson teve a melhor chance do BVB até então. O passe de Ryerson para a área era difícil de finalizar, mas, mesmo assim, ele deveria ter marcado de perto. Depois do intervalo, apareceu menos, mas seguiu com uma atuação sólida. Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Jobe Bellingham

Bellingham voltou a atuar atrás dos atacantes, mas desta vez não teve o mesmo domínio com a bola que mostrou no jogo contra o Bayern, no fim de semana passado. Assim como vários companheiros, cometeu alguns erros técnicos. Aos 14 minutos, contou com muita sorte: errou completamente um passe de três dedos para trás, na direção de Anton, o Betis saiu em contra-ataque e marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Em compensação, Bellingham teve participação decisiva no primeiro gol: Silva mandou para a rede o rebote de um chute seu defendido por Valles. Aos 70 minutos, cabeceou de perto, mas o goleiro do Betis voltou a fazer uma grande defesa. Com muito empenho, conseguiu crescer ao longo da partida. Nota: 2,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Fabio Silva

O português voltou a receber uma oportunidade como titular e, após a lesão de Guirassy, precisou atuar como único atacante. Silva se movimentou bastante, trocou de posição e frequentemente se ofereceu como opção de passe. No gol que abriu o placar, estava onde um atacante deve estar e aproveitou o rebote para marcar com o gol vazio. Também teve participação decisiva no segundo gol: recuou para buscar a bola, avançou com ela e encontrou Karetsas, autor do gol. Nota: 2.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: Serhou Guirassy

O atacante não conseguiu acertar a bola como queria após o passe de Ryerson para a área logo no início. Poderia ter aproveitado melhor a chance (3). Pouco depois da marca de meia hora, caiu no gramado e levou a mão à coxa. Não teve condições de continuar. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Betis: jogadores que entraram

Konstantinos Karetsas (a partir dos 34 minutos): Entrou no lugar de Guirassy, que sentia dores, e se posicionou pelo lado direito do ataque. Em diversas jogadas, o grego deu mostras de como sua qualidade técnica e criatividade são importantes para o BVB e ainda podem ser. Foi importante ter dado sequência à jogada imediatamente antes do primeiro gol, embora tenha reclamado de uma falta sofrida. Pouco depois, parou no goleiro Valles em uma finalização. Valles nada pôde fazer no gol de Karetsas, que dominou a bola muito bem no primeiro toque para surpreender e finalizou de esquerda, encoberto pelos jogadores à sua frente. Nota: 2.

Maximilian Beier (a partir dos 74 minutos): Entrou no lugar de Ryerson. Ajudou na defesa com muitas corridas para pressionar sem a bola. Não apareceu no ataque. Sem nota.

Carney Chukwuemeka (a partir dos 75 minutos): Entrou no lugar de Nmecha. Sem nota.

Joane Gadou (a partir dos 75 minutos): Entrou no lugar de Bensebaini. Gadou teve bastante trabalho desde o início e, de modo geral, saiu-se bem. Sem nota.

Ethan Nwaneri (a partir dos 90+1 minutos): Substituiu Silva e ajudou a segurar a vitória até o fim. Sem nota.